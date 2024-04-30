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TV8,5 YAYIN AKIŞI 30 NİSAN: TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı!

Güncelleme Tarihi:

#TV8.5#Şampiyonlar Ligi#TV8.5 Günün Yayın Akışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:05

30 Nisan TV8,5 yayın akışı, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesini takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları başlıyor. Bayern Münih ve Real Madrid bugün karşı karşıya gelecek. Alman ve İspanyol ekipleri, Devler Ligi'nde 21. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçta Bayern Münih galibiyeti bulunmuyor. Bu maçların 6'sında Real Madrid galip olur, 1', de berabere sonuçlandı. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları da açıkladı. Peki TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? Bayern Münih ve Real Madrid maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? işte TV8,5 yayın akışı listesi...

1/4TV8,5 YAYIN AKIŞI 30 NİSAN: TV8,5ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Liginde yarı final heyecanı

Bayern Münih, Devler Ligi'nde Real Madrid'i ağırlıyor. Allianz Arena'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, iki takım, Devler Ligi'nde 21. kez rakip olacak. Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 9'ar galibiyet elde ederken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 32 gol atarken, eflatun-beyazlılar 35 golle karşılık verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali dev maçlara sahne olurken şifresi yayınlanacağı kanallar da açıklandı. Peki Bayern Münih ve Real Madrid maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 30 Nisan Salı TV8,5 yayın akışı bilgisi...

2/4BUGÜN TV8,5TA HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ

BUGÜN TV8,5'TA HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ?

Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları da açıkladı.

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3/4TV8,5 YAYIN AKIŞI 30 NİSAN: TV8,5ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Liginde yarı final heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde bugün (30 Nisan Salı) 22.00'de oynanacak Bayern Münih - Real Madrid karşılaşması şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarında olacak.

4/430 NİSAN SALI TV8,5 YAYIN AKIŞI

30 NİSAN SALI TV8,5 YAYIN AKIŞI

07:00 Marsilya Avrupa Ligi Yarı Final Yolu
09:00 Atalanta Avrupa Ligi Yarı Final Yolu
10:45 "Panathinaikos - Aris" Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Yolu 8.Hafta
11:00 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup Maç Özetleri
13:00 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Grup Maç Özetleri
15:00 "Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
16:15 Şampiyonlar Ligi Magazin
16:55 Hollanda Eredivisie 31. Hafta Özetleri
Spor
17:45 "Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Maçları
18:45 Teknik Bakış
19:45 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Maçları
22:00 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç / Canlı
00:00 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
00:10 Teknik Bakış
01:10 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
03:00 "PSG - Dortmund" Şampiyonlar Ligi F Grubu
04:45 "Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi F Grubu

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#TV8.5#Şampiyonlar Ligi#TV8.5 Günün Yayın Akışı

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