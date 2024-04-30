TV8,5 YAYIN AKIŞI 30 NİSAN: TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı!

Bayern Münih, Devler Ligi'nde Real Madrid'i ağırlıyor. Allianz Arena'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, iki takım, Devler Ligi'nde 21. kez rakip olacak. Bayern Münih ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 9'ar galibiyet elde ederken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 32 gol atarken, eflatun-beyazlılar 35 golle karşılık verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali dev maçlara sahne olurken şifresi yayınlanacağı kanallar da açıklandı. Peki Bayern Münih ve Real Madrid maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 30 Nisan Salı TV8,5 yayın akışı bilgisi...