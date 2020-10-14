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HaberlerSpor HaberleriTürkiye Sırbistan maçı hangi kanalda şifreli mi? Milli maç saat kaçta ne zaman? Türkiye maçı ilk 11 kadrosunda...
GeriSpor Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda şifreli mi? Milli maç saat kaçta ne zaman? Türkiye maçı ilk 11 kadrosunda...
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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 21:25 | 

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda şifreli mi? Milli maç saat kaçta ne zaman? Türkiye maçı ilk 11 kadrosunda...

Milli maç saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye Sırbistan'ı konuk edecek. Grubunda 2 puanla üçüncü sırada yer alan A Milli Takımımız, 1 puan ile son sırada yer alan Sırbistan karşısında ciddi performans sergileyecek. Kritik maçta sahadan galip ayrılmak isteyen Ay-Yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda grubunda avantaj sağlayacak. Türkiye Sırbistan maçı bu akşam şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Milli maçta Şenol Güneş'in kuracağı ilk 11 kadrosu ise maça dakikalar kala belli oldu. Türkiye Sırbistan maçına dakikalar kala gözler saat ve kanal bilgisine çevrildi. Peki, Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve ne zaman? İşte, maça dair ayrıntılar...

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