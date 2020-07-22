Türkiye Kupası finali ne zaman? Finalde Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 1 hafta kala araştırmalarına hız veren pek çok futbolsever, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini sorguluyor. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Öte yandan maç tarihi de netleşti. İşte, Türkiye Kupası'nın final maçı tarihi...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.