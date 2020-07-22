Spor Arena Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 10:39 , 22 Temmuz 2020 - 10:41

Türkiye Kupası finali ne zaman? Finalde Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 1 hafta kala araştırmalarına hız veren pek çok futbolsever, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini sorguluyor. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?