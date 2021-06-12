MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri EURO2020 HaberleriTürkiye - İtalya maçının ardından spor yazarları ne dedi? Tümer Metin ve Metin Tekin şaşkın: Bilmiyordum
GeriEURO2020 Türkiye - İtalya maçının ardından spor yazarları ne dedi? Tümer Metin ve Metin Tekin şaşkın: Bilmiyordum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO2020
Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 08:05 | 

Türkiye - İtalya maçının ardından spor yazarları ne dedi? Tümer Metin ve Metin Tekin şaşkın: Bilmiyordum

Spor yazarları Türkiye'nin İtalya karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetini değerlendirirken ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GÜNTEKİN ONAY: TEMPO VE FİZİK OLARAK GERİDE KALDIK

GÜNTEKİN ONAY: TEMPO VE FİZİK OLARAK GERİDE KALDIK

Tamam, bu karşılaşmaya çıkarken 27 maçtır kaybetmeyen İtalyanlar favoriydi, ancak 3-0 kaybettiğimiz maçta büyük bir oyun üstünlüğü ile bizi mağlup ettiler. İlk 30 dakika yaptığımız gömülü savunma ile iyi direnç gösterdik ancak İtalyanlar’ın orta sahası, yoğunluğu çok yüksek bir pres ile kendi yarı alanımızdan çıkmamıza izin vermedi. Sadece uzun toplarla İtalya yarı sahasına gitmeye çalıştık. Yoğun baskıya stoperlerimiz ve kaleci Uğurcan ile direnmeye çalışan bir milli takım görüntüsü vardı.

2

BAŞIMIZI DÖNDÜRDÜLER

Olumsuz görüntümüze rağmen devreyi 0-0 bitirmek ay yıldızlı takımımız için adeta bir piyango idi. Merih’in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştükten sonra da reaksiyon veremedik ve İtalyanlar baskıya devam etti. Arada çok ciddi bir tempo ve fizik kalite farkı vardı. Jorginho, Barella ve Locatelli’den oluşan İtalya orta sahası, beklerin de katılımıyla bu alanda bize büyük üstünlük kurdu. Berardi, İmmobile ve Insigne’den oluşan forvet hattı da son derece hareketli ve hızlı futbollarıyla adeta başımızı döndürdü. Ciddi bir fiziksel farkın ötesinde İtalya, hem saha içi organizyonu hem de teknik kalite olarak millilerimize büyük üstünlük kurdu. Maçın hiçbir bölümünde topu rakip yarı sahaya organize bir şekilde taşıyamadık. Topu ilerde hiç tutamadık. Okay sadece savunmanın içinde kaldı. Ozan top tutamadı, sırtı dönük top alıp hiç servis yapamadı. Şenol Güneş, değişikliklerle zayıf kaldığımız orta alanı güçlendirmek istese de hamleler işe yaramadı.

3CENGİZ MUTLAKA OYNAMALI

CENGİZ MUTLAKA OYNAMALI

Turnuvaya kötü başladık ve artık bu maçı geride bırakmamız gerekiyor. Önümüzdeki rakipler Galler ve İsviçre; İtalya kadar güçlü değil. Fakat topu daha hızlı dolaştıracak ve rakip yarı sahaya çok daha hızlı geçip etkili hücumlar yapacak bir formül bulmamız şart. Cengiz Ünder, dribbling özelliği olan, adam eksilten tek hücum oyuncumuz. Bundan sonraki 2 maçta ilk 11’de oynaması şart. Kenan çalışkan bir futbolcu fakat teknik olarak bu seviye için fark yaratacak bir kalitesi yok. Yusuf da kendi standartının çok altında kaldı ve çok az topla buluştu. Dün geceyi unutup bambaşka bir plan ile Galler maçına odaklanmalıyız. 2 Haziran’da Fransa karşısında seyrettiğim Galler, zayıf bir takım görüntüsü verdi. Şenol Güneş, bu seviyede daha yüksek tempoya çıkacak oyuncuları sahaya sürmeli. Aksi takdirde beklentilerin aksine millilerimiz eve erken dönebilir. Galler maçı bizim için final niteliğinde ‘olmazsa olmaz’ bir maç olacak. Önce psikolojik sonra da fiziksel olarak iyi hazırlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor.

4UĞUR MELEKE: İTALYANIN RÖNESANSINA YENİLDİK

UĞUR MELEKE: İTALYA'NIN RÖNESANSINA YENİLDİK

İtalyanlar o gün futbolda kıyameti görünce, bir ‘Rönesans’ gerekliliğini fark ediyorlar. O güne kadar bildikleri ne varsa unutmalı, yeni şeyler söylemeli artık. Takımın başına bir devrimciyi, Mancini’yi getiriyorlar. Klasik defansif hüviyetlerini bir kenara bırakıp, yepyeni, akışkan, canlı bir milli takım yaratmaya karar veriyorlar. Mancini mükemmel yapıyor bu dönüşümü. Üç yılda tam 35 yeni futbolcu kazandırıyor ulusal takıma. 50 yıllık alışkanlıklarından vazgeçen, geriden uzun vurmayan, anafikri katenaçyo (asma kilit) olmayan, pasla çıkan bir İtalya bu. Dün de bu Rönesans futbolu vardı karşımızda. Yani yenilen tarafın biz olduğunu bir an unutursak, çok keyifli bir İtalyan Milli Takımı olduğunu itiraf etmek zorundayız sanırım.

5EURO 2008İ UNUTMAYIN

EURO 2008'İ UNUTMAYIN

2000’de ilk maçta İtalya’ya yenildik, çeyrek finale gittik. 2002’de ilk müsabakada Brezilya’ya yenildik, yarı final yaptık. 2008’i Portekiz mağlubiyetiyle açtık, finalin kıyısından döndük. Dünden doğru dersleri çıkarırsak pekala bu turnuvanın içinde de büyüyebiliriz: Kalan maçlarda sahada Cengiz cüretine ihtiyacımız var. Hiçbir maçı oynamadan kaybetmemeliyiz, İsviçre’nin Blick gazetesinin 2008’de attığı manşet hep aklımızın bir köşesinde olmalı:"Türkler otobüse binmeden maç kazanılmış sayılmaz."

6TÜMER METİN: BUNLARI NEDEN YAPAMADIK

TÜMER METİN: BUNLARI NEDEN YAPAMADIK?

Pasta sıkıntı yaşadık, çok baskı yedik. Roberto Mancini'nin takımı bizi yasladı ve orada kazanıp çıkarmadılar. Cengiz Ünder değişikliği fark yaratacak diye düşündüm ama olmadı. "Bildiğimiz bir milli takım yoktu, bunları neden yapamadığımızı konuşmamız gerekiyor. Yaptığımızda, iyi yaptık. Baskı yerken çıkamadık. Fizik ve tempo olarak çok aşağıda kaldık.

7GOLDEN SONRA DAĞILDIK

GOLDEN SONRA DAĞILDIK

Okay ve Ozan bile güçlü orta sahalarımız olmasına rağmen, varlık gösteremez hale geldiler. İrfan ve Kaan girdi, hocamız pasla kırmayı düşündü ama olmadı. Ciddi sıkıntılar yaşadık. Topla iyi işler yapmamıza da müsaade etmediler. Golden sonra biraz dağıldık. Oyuna tutunamadık. Bir turnuvanın içerisindeyiz. Bir dünya markasına, favorilerden birine kaybettik. Kaybedebiliriz, kötü günümüzdeydik. Oyunun gerekliliklerini yapamadık.

8METİN TEKİN: BU KADAR GÜÇLÜ OLDUKLARINI BİLMİYORDUM

METİN TEKİN: BU KADAR GÜÇLÜ OLDUKLARINI BİLMİYORDUM

Buradan ders çıkaracağız tabi ama İtalya gibi bir takımla oynamayacağız. Galler ve İsviçre var sırada. İtalya'nın hangi seviyede olduğunu gördük. Topu kazanma süresi ve ritimli çevirmeyi çok iyi yapıyorlar. Bu kadar güçlü bir takım olduklarını bilmiyordum ben. Fransa dahil hiçbir takım bizi böyle yapmadı. Uzun yıllardır böyle olmamıştık. 79. dakikada 1 şutumuz vardı, 24 şutu vardı İtalya'nın.

9AYHAN AKMAN: SÜREKLİ GERİ YASLANDIK

AYHAN AKMAN: SÜREKLİ GERİ YASLANDIK

Üç tane orta saha oyuncumuz değişti. Yani üç tane orta saha, bu işin merkezidir, kalbidir! Yüklendiklerinde, baskı kurduklarında sen orta saha ile topu korumalısın. Biz sürekli geri yaslandık, İtalya'yı bekledik. Onlar da oyun kurulumunda 3'lüye döndü. Zaten bu beklediğimiz bir şeydi. Şenol Hoca, Kenan Karaman'ı bu yüzden oynattı.

10SPINAZZOLA ÇOK ZARAR VERDİ

SPINAZZOLA ÇOK ZARAR VERDİ

Leonardo Spinazzola, bizim sağ bölümümüze çok zarar verdi. Kenan geri geldi ama 90 dakika buna gücü yetmez. Maça biraz daha önde karşılayarak başlamayı düşündük ama öyle olmadı. Biz tamamen birinci bölgede kaldık, bekledik. Böyle kurgulayınca, rakip, 3-2-5 gibi üzerimize geldi. Biz ilk yarı 5'li hücuma karşı oynadık. Topu kaybettiklerinde de hemen kazandılar. Geçişe de izin vermediler. Biz geçiş oyunu da yakalayamadık. Kenan zaten sağ bekteydi, nasıl çıkacaktık?

11ERMAN ÖZGÜR: BİR TANE İYİ OYUNCU YOKTU

ERMAN ÖZGÜR: BİR TANE İYİ OYUNCU YOKTU

Biz potansiyelimizi zorlarsak oluruz. Potansiyelimizi hiç zorlayamadık. Birbirleriyle oynamayı çok seven bir oyuncu grubumuz var ve bu gece kariyerlerinin unutmak istedikleri maçlarını oynadılar belki de. Bir tane iyi oyuncu söyle bana. Böyle bir oyuncu çıkaramadık. Yine söylüyorum, çok sert eleştiriyi hak etmiyor takımımız.

12ÖNDER ÖZEN: TUZAĞA DÜŞTÜK

ÖNDER ÖZEN: TUZAĞA DÜŞTÜK

İtalya gibi saldırgan bir takım seni hataya zorlar. Teknik ve fizik olarak ittiler bizi. Herkesin kafasında ayağa çıkalım var. Ayağa çıkalım tuzağına Uğurcan da düştü. Ayak içi normalde temizdir, o da aldı rakibe attı 3. golü yedik. Daha denk geçmesi beklenen maçlarda İtalya bekleyebilir. Bu oyun, kolay karşılık verilebilecek bir oyun değildi.

13MANCİNİNİN SÖZLERİ

MANCİNİ'NİN SÖZLERİ

Mancini teknik bir takım diyor bize. Takım ortalaması için tekniğimiz yüksek diyemem ama bireysel olarak teknik kapasitesi yüksek olan oyuncularımız var. Özellikle Yusuf'tan bahsediyor. Yusuf'un ne kadar özelliği varsa Milan - Lille maçında izledi. Hakan'ı zaten her hafta izliyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi