Türkiye - İtalya maçının ardından spor yazarları ne dedi? Tümer Metin ve Metin Tekin şaşkın: Bilmiyordum
Spor yazarları Türkiye'nin İtalya karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetini değerlendirirken ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.
GÜNTEKİN ONAY: TEMPO VE FİZİK OLARAK GERİDE KALDIK
Tamam, bu karşılaşmaya çıkarken 27 maçtır kaybetmeyen İtalyanlar favoriydi, ancak 3-0 kaybettiğimiz maçta büyük bir oyun üstünlüğü ile bizi mağlup ettiler. İlk 30 dakika yaptığımız gömülü savunma ile iyi direnç gösterdik ancak İtalyanlar’ın orta sahası, yoğunluğu çok yüksek bir pres ile kendi yarı alanımızdan çıkmamıza izin vermedi. Sadece uzun toplarla İtalya yarı sahasına gitmeye çalıştık. Yoğun baskıya stoperlerimiz ve kaleci Uğurcan ile direnmeye çalışan bir milli takım görüntüsü vardı.
2