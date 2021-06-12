Türkiye - İtalya maçının ardından spor yazarları ne dedi? Tümer Metin ve Metin Tekin şaşkın: Bilmiyordum

CENGİZ MUTLAKA OYNAMALI Turnuvaya kötü başladık ve artık bu maçı geride bırakmamız gerekiyor. Önümüzdeki rakipler Galler ve İsviçre; İtalya kadar güçlü değil. Fakat topu daha hızlı dolaştıracak ve rakip yarı sahaya çok daha hızlı geçip etkili hücumlar yapacak bir formül bulmamız şart. Cengiz Ünder, dribbling özelliği olan, adam eksilten tek hücum oyuncumuz. Bundan sonraki 2 maçta ilk 11’de oynaması şart. Kenan çalışkan bir futbolcu fakat teknik olarak bu seviye için fark yaratacak bir kalitesi yok. Yusuf da kendi standartının çok altında kaldı ve çok az topla buluştu. Dün geceyi unutup bambaşka bir plan ile Galler maçına odaklanmalıyız. 2 Haziran’da Fransa karşısında seyrettiğim Galler, zayıf bir takım görüntüsü verdi. Şenol Güneş, bu seviyede daha yüksek tempoya çıkacak oyuncuları sahaya sürmeli. Aksi takdirde beklentilerin aksine millilerimiz eve erken dönebilir. Galler maçı bizim için final niteliğinde ‘olmazsa olmaz’ bir maç olacak. Önce psikolojik sonra da fiziksel olarak iyi hazırlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor.