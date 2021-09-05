Türkiye Hollanda milli maçı ne zaman? İşte Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü!

Türkiye Hollanda milli maçı ve grupta kaçıncı sırada yer aldığı Cebelitarık galibiyeti sonrası sporseverlerin gündemine geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, Cebelitarık maçı sonrası puanını 11'e yükselterek liderliğine devam etti. Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti. A Milliler bir sonraki maçta Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçı 7 Eylül tarihinde oynanacak.