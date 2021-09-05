Türkiye Hollanda milli maçı ne zaman? İşte Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü!
Türkiye Hollanda maçı için geri sayım başladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Gruptaki üçüncü galibiyetini alan Ay Yıldızlılar puanını 11'e yükseltti ve G grubundaki liderliğini sürdürdü. Aynı grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor. Türkiye bir sonraki maçında Hollanda deplasmanından galip ayrılmak için mücadele verecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü.
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Türkiye Hollanda milli maçı ve grupta kaçıncı sırada yer aldığı Cebelitarık galibiyeti sonrası sporseverlerin gündemine geldi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, Cebelitarık maçı sonrası puanını 11'e yükselterek liderliğine devam etti. Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti. A Milliler bir sonraki maçta Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçı 7 Eylül tarihinde oynanacak.
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TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak. Türkiye Hollanda maçı 21.45'te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?
A Milli Takım Cebelitarık galibiyeti sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda puanını 11'e yükseltti. Bu sonuçla Milliler liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
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2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.
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Puan durumu
1) Türkiye - 11 puan 2) Hollanda - 10 puan 3) Norveç - 10 puan 4) Karadağ - 7 puan 5) Letonya - 4 puan 6) Cebelitarık - 0 puan