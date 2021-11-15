MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti!
GeriFutbol Türk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 08:19 | 

Türk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tarihi bir an yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.

215 YAŞINDA İLK KEZ...

15 YAŞINDA İLK KEZ...

Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

3REKOR KIRDI

REKOR KIRDI

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.

4

Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

5Enes Sali kimdir

Enes Sali kimdir?

Kanada doğumlu Romanyalı Enes Sali'nin ailesi Türk kökenlere sahip. Özellikle Dobruca bölgesinde yaşayan Romanya'daki Türklerin 2011 sayımına göre sayısı 28 bin 226.

6

Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali, 2017 yazında Barcelona altyapısına geçti. 2018 yazında ise buradan ayrılarak Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı.

78 MAÇ, 1 GOL

8 MAÇ, 1 GOL

15 yaşındaki futbolcu bugünlerde Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da top koşturuyor ve bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkıp 1 gol attı.

8BARCELONA İLGİLENİYOR

BARCELONA İLGİLENİYOR

Rumen basınında çıkan haberlere göre Barcelona geçmişte altyapısında oynayan Enes Sali ile yakından ilgileniyor.

9

Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi