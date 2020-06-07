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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 19:37,

Turan Kupası nedir, kimler katılacak? 11 Türk devleti hedefleniyor

Turan Kupası nedir? Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dünya üzerindeki Türk devletlerini bir araya getirerek Turan Kupası düzenlemek için hazırlıklara başladığı gündeme geldi. Üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor. Türk devletlerinin bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturması sağlanacak. İşte, ayrıntılar...

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Turan Kupası'na kimlerin katılacağı, gündeme gelen haberlerle beraber merak konusu oldu. 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok ismin destek verdiği Turan Kupası'nda 11 Türk Devleti'nin katılması planlandı. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman "Bu turnuva sayesinde Türk devletlerinde takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

2TURAN KUPASINA KİMLER KATILACAK
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TURAN KUPASINA KİMLER KATILACAK?

Ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, birçok üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor.

Organizasyona katılacak ülkeler resmi olarak açıklanmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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İçlerinde UEFA'nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar.

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Gelirin dışında Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu ve teknik direktör alışverişi, bilgi paylaşımı ve birçok konuda etkileşim de turnuvanın temel hedeflerinden biri olarak göze çarpıyor.

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Turan Kupası, rol model olarak Euroleague'i benimsiyor. Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor.

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