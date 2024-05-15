TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 15 MAYIS || Bugün TRT Spor Yıldız'da hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte uydu ve frekans bilgileri...

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne (VNL) bu yıl Antalya etabıyla başlıyor. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebilecek. Peki TRT Spor Yıldız'da bu akşam hangi maçlar var? İşte 15 Mayıs TRT Spor Yıldız yayın akışı bilgisi...