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TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 15 MAYIS || Bugün TRT Spor Yıldız'da hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte uydu ve frekans bilgileri...

Güncelleme Tarihi:

#TRT Spor Yıldız Yayın Akışı#TRT Spor Yıldız Maçları#Milletler Ligi Voleybol Maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:14

TRT Spor Yıldız yayın akışı ve uydu bilgileri, Filenin Sultanları Milletler Ligi maçını yakından takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu ilk maçına Antalya'da çıkıyor. Ay yıldızlı ekip, bu akşam Japonya ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak. TRT Spor Yıldız'da naklen ve canlı olarak maçlar belli oldu. Peki Bugün TRT Spor Yıldız'da hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte TRT Spor Yıldız yayın akışı listesi...

1/4TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 15 MAYIS || Bugün TRT Spor Yıldızda hangi maçlar var, kimin maçı var İşte uydu ve frekans bilgileri...

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne (VNL) bu yıl Antalya etabıyla başlıyor. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebilecek. Peki TRT Spor Yıldız'da bu akşam hangi maçlar var? İşte 15 Mayıs TRT Spor Yıldız yayın akışı bilgisi...

2/4BUGÜN TRT SPOR YILDIZDA HANGİ MAÇLAR VAR

BUGÜN TRT SPOR YILDIZ'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Voleybol Milletler Ligi Japonya-Türkiye maçı saat 20.00'de başlayacak.

Diğer taraftan ABD-Taylan Milletler Ligi voleybol mücadelesi de saat 23.25'te ekranlara gelecek.

BAKMADAN GEÇME!

3/415 MAYIS TRT SPOR YAYIN AKIŞI

15 MAYIS TRT SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Haber Bülteni
07:15 TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
09:05 Haber Bülteni
09:20 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " İtalya - Polonya"
11:20 Sporcu Günlüğü
11:30 Bir Seçenek Daha Var
11:50 6.ADAM
12:00 ADIM ADIM
12:30 Haber Bülteni
12:45 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "ÇİN-KORE"
14:45 Spor Atlası
14:55 Spor Takvimi
15:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BREZİLYA-KANADA"
17:00 Haber Bülteni
17:15 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "BULGARİSTAN HOLLANDA"
19:15 Şampiyonların Sahnesi ''Trisome Games 2024''
19:30 SET SAYISI (MAÇ ÖNÜ) (Canlı)
20:00 2024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "JAPONYA-TÜRKİYE" (Canlı)
22:00 SET SAYISI (MAÇ SONU) (Canlı)
22:25 Bir Seçenek Daha Var
22:45 SIRA SENDE
22:55 Haber Bülteni
23:10 Yapabilir Misin?

 

4/4TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE UYDU BİLGİLERİ

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE UYDU BİLGİLERİ

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.95811.958V275005/6
DigiturkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TVTurkcell TV+
87-85242--

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