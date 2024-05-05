Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı? Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

Süper Lig gol kralı kim sorusu futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de bu hafta 35. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları da bir yandan gol krallığı için yarışıyor. Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte Süper Lig gol krallığı tablosu 2024!