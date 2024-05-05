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Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı? Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

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#Gol Krallığı 2024#Süper Lig Gol Kralı 2024#Gol Kralı Kim 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 17:26

Trendyol Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kaldı. Ligde bu hafta 35. haftanın karşılaşmaları oynanırken gol krallığı 2024 tablosu da merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de sona doğru gelinirken şampiyonluk yarışında atılan her bir golün önemi daha da arttı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan bulunurken ligin en çok gol atan 2 oyuncusu da sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli takımda yer alıyor. Peki, Süper Lig gol kralı 2024 kim, hangi futbolcu, kaç golü var? İşte Mauro Icardi ve Dzeko gol sayısı!

1/7Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

Süper Lig gol kralı kim sorusu futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de bu hafta 35. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları da bir yandan gol krallığı için yarışıyor. Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte Süper Lig gol krallığı tablosu 2024!

2/7SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2024

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2024

1 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 21 gol

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3/7 Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

2 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 20 gol

4/7Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

3- Rey Manaj (Sivasspor) 18 gol

BAKMADAN GEÇME!

5/7Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

4 - Mame Thiam (Pendikspor) | 15 gol

6/7Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

5 - Piatek (Başakşehir) | 14 gol

5 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 14 gol

5 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 14 gol

BAKMADAN GEÇME!

7/7Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

8 - Paul Onuachu (Trabzonspor) | 12 gol

8- Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 12 gol

8- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 12 gol

8 - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 12 gol

8- Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor) | 12 gol

8- Denis Dragus (Gaziantep FK) | 12 gol

 

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