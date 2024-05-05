Trendyol Süper Lig gol krallığı 2024 son durum (35. hafta) | Ligde gol kralı kim, kaç gol attı? Mauro Icardi, Dzeko gol sayısı...

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Trendyol Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kaldı. Ligde bu hafta 35. haftanın karşılaşmaları oynanırken gol krallığı 2024 tablosu da merak ediliyor. Trendyol Süper Lig’de sona doğru gelinirken şampiyonluk yarışında atılan her bir golün önemi daha da arttı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan bulunurken ligin en çok gol atan 2 oyuncusu da sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli takımda yer alıyor. Peki, Süper Lig gol kralı 2024 kim, hangi futbolcu, kaç golü var? İşte Mauro Icardi ve Dzeko gol sayısı!