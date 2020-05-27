Transferde son dakika! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla futbolda hareketlilik başladı Süper Lig takımları ligin kalan bölümü ve hemen başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklara start verdi.
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Transferde de özellikle dört büyükler arasında büyük bir rekabet yaşanacak. İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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GALATASARAY'A RODRİGUES MÜJDESİ
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, sarı-kırmızılılara olan bonservis taksit borcunu ödeyecek. Taksidin gecikmesiyle FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray, son görüşmeler sonrası Al Ittihad ile anlaşma sağladı. Galatasaray Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a satmış ama Arap Kulübü Garry Rodrigues için son taksidi ödememişti. Arap basınında yer alan haberlere göre; iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı.
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TÜRKİYE İŞİ YATTI, SÖZLEŞME UZATIYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Hilal takımı, Fransız yıldız ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatma kararı aldı. Oyuncu ile görüşen Suudi ekibi, teknik ekibin de kararı doğrultusunda 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıl daha sözleşme yenileyeceği belirtildi.
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KARİUS'UN YERİNE
Beşiktaş’ta Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından gözler kaleci transferine çevrilmişti. O isimlerden birinin PSV'nin kalecisi Jeroen Zoet olduğu iddia edildi..
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BONSERVİSİYLE GELİYOR
Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, transferde strateji değişikliğine gitti. Fransa Lig 1’in köklü kulübü Monaco’nun yeniden yapılanma kararı alıp, kadrosundaki 30 futbolcuyu elden çıkaracağını duyurmasından sonra sarı-kırmızılıların Onyekuru için planı değişti. Nijeryalı kanat oyuncusunu gelecek sezon da kiralamayı düşünen Cim-Bom, şimdi bonservisle bu işi bitirme hedefinde...
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FENERBAHÇE DEDİ
Başakşehir’deki performansıyla hem Türk ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe ve Sevilla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ise yeni sezonda kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. Akşam'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Genç oyuncu, menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.
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AHMET BULUT'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz’ün, 2021 yılında sona erecek kontratı, tartışma konusu olmuştu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmiş ve Emre Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu iddia edilmişti. Dorukhan'ın yeni menajeri Ahmet Bulut bu iddiayı reddetti. Bulut, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi.
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BİZİMKİLER İSTİYOR AMA...
Gana basını, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Kayserisporlu forması giyen Bernard Mensah için, Yunanistan'ın son şampiyonu PAOK'un 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.
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NANİ'DEN BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ TEKLİF
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, yeğeni Angel Gomes'i Beşiktaş'a teklif etti. Daha önce Fenerbahçe'ye önerilen oyuncuyu Chelsea ve Barcelona'nın da takip ettiği ifade edilirken, 19 yaşındaki orta saha için son karar Ljajic'in durumuna göre netlik kazanacak. (Fotomaç)
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TRABZONSPOR'A YENİ SOL BEK
Geçtiğimiz hafta Fransa basınının Trabzonspor ve Beşiktaş'ın izlediğini yazdığı Issiaga Sylla'dan flaş bir hamle geldi. Gineli sol bek sosyal medyada Karadeniz temsilcisini takibe aldı.
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EROL BULUT KALIRSA MİTROGLOU
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun kalan kısmı adına hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen son isim eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou oldu. Yeni Alanya'nın haberine göre Alanyaspor Yönetimi, daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Yunan forvet Kostas Mitroglou için çaışmalara başladı. Alanyaspor'da Erol Bulut'un takımda kalması durumunda Mitroglou'nun transferini istediği aktarılırken Cisse'nin ayrılması durumunda da Yunan oyuncunun Alanyaspor'un yaz aylarında yapacağı ilk transfer olması bekleniyor.
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ALPER GÖZTEPE'YE
Süper Lig'de gelecek yıl dış transferde kemerleri sıkacak olan ve yerli isimlere ağırlık veren Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a yöneldi. Avrupa'da aradığı on numarayı bir türlü bulamayan sarı-kırmızılılar Hamburg'tan Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'nın transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçeli Alper için yeniden devreye girdi.
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PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç futbolcu Mustafa Kapı ile prensipte anlaşma sağladı. Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği 17 yaşındaki Mustafa'nın, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo mavili kulüple sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
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TELLES'TEN 1 MİLYON 850 BİN EURO
Porto forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye gidiyor. Portekiz ve Fransa basını iki kulübün 25 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu. Telles'in Portekiz ekibine transferinde sözleşmesinde ' 3.kulübe transfer halinde satış karının yüzde 10 Galatasaray'a ödenir' maddesi ekleten sarı kırmızılılar 25 milyon euroluk bu transferin gerçekleşmesi halinde 1 milyon 850 bin euro kasasına ekleyecek.