Transferde son dakika! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

GALATASARAY'A RODRİGUES MÜJDESİ Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, sarı-kırmızılılara olan bonservis taksit borcunu ödeyecek. Taksidin gecikmesiyle FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray, son görüşmeler sonrası Al Ittihad ile anlaşma sağladı. Galatasaray Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a satmış ama Arap Kulübü Garry Rodrigues için son taksidi ödememişti. Arap basınında yer alan haberlere göre; iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı.