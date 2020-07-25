Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor... (25.07.2020)

GALATASARAY - ALLASANE NDAO Galatasaray’da scout ekibinin şefi olarak görev yapan Emre Utkucan’ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Allasane Ndao’nun menacerini arayarak fiyat araştırması yaptığı öğrenildi. Karagümrük’e devre arasında gelen ve 16 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Fatih hoca bu transfere onay verirse, genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak. (Fanatik)