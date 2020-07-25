Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor... (25.07.2020)
Süper Lig'de son hafta maçlarının ardından takımlar transferde vites arttırmaya hazırlanıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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1
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Süper Lig'de son hafta maçlarıyla birlikte 2019-20 sezonu resmen sona eriyor. Takımlar da transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, kötü geçen sezonu unutturmak için transfere erkenden başlarken Beşiktaş ve Trabzonspor'da da sıcak saatler yaşanıyor. İşte günün transfer haberleri...
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GALATASARAY - ALLASANE NDAO
Galatasaray’da scout ekibinin şefi olarak görev yapan Emre Utkucan’ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Allasane Ndao’nun menacerini arayarak fiyat araştırması yaptığı öğrenildi. Karagümrük’e devre arasında gelen ve 16 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Fatih hoca bu transfere onay verirse, genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak. (Fanatik)
3
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GALATASARAY - OĞULCAN ÇAĞLAYAN
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre, 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Rizespor'da bu sezon 22 maça çıkan Oğulcan, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (A Spor)
4
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FENERBAHÇE - GIULIANO
Fenerbahçe, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano'yu bonservissiz bir şekilde yeniden kadrosuna katabilir. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sambacı’nın menajeri D’Avila ile görüşen Sarı Lacivertli ekip yönetimi olumlu yanıt aldı. D’Avila, oyuncuyu bedelsiz getirebileceğini söyledi.
5
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BEŞİKTAŞ - PAPISS CISSE
Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası gözler hemen yeni forvete çevrildi. Beşiktaş, Alanyaspor’da N’Sakala ile birlikte eşyalarını toplayan ve rotayı İstanbul’a çeviren Papiss Cisse’de artık sona doğru geldi. Sezonun bitmesinin ardından Senegalli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. (Fanatik)
6
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FENERBAHÇE - BRAHIM DARRI
Transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ - ADIS JAHOVIC
Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan Beşiktaş, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı. Bu doğrultuda uygun isimleri arayan Beşiktaş transfer komitesi, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Antalyasporlu Adis Jahovic ismini de listeye ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi. (Fotomaç)
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TRABZONSPOR - GÖKHAN AKKAN
Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın yurt dışına transferini düşünerek Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan'ı gündemine aldı. Rize forması altında gösterdiği başarılarla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki eldiven için komşu şehirle görüşmeler başlayacak. Gökhan'ın Çaykur Rizespor ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE - İRFAN CAN KAHVECİ
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken ayrılık halinde plan hazır. Yönetim, Slaven Bilic’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile İrfan Can Kahveci’yi almayı planlıyor. Muriqi için Slaven Bilic'in ekibi West Bromwich'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve Napoli'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. (Sabah)
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TRABZONSPOR - EDDIE NEWTON
Trabzonspor yönetiminde, Chelsea’de tam 8 yıl yardımcı antrenör ve scout şefi olarak görev yapan Eddie Newton’la “Yola devam” fikri de masaya yatırıldı. Bordo-mavililerin ligi bitireceği Kayserispor deplasmanının yanı sıra Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finalinde de takımın başında olacak İngiliz antrenörle, gelecek sezon da yola devam edilmesi yönetimde dile getirildi. (Sabah)
11
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FENERBAHÇE - JAMAL LOWE
Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi. (Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ - WELINTON
Beşiktaş'ta sürpriz bir takas gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyasporlu stoper Welinton'u kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Fatih Aksoy'u takasta kullanma kararı aldı. Buna göre Fatih'i 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a yollamak isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Welinton'u bonservis bedeli ödemeden kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi. (Takvim)
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GALATASARAY - VOLKAN BABACAN
Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in transferini çok istediği A Milli Takım'dan da öğrencisi Volkan Babacan'la imza aşamasına geldi. Babacan, Galatasaray'ın 1+1 yıl, 4 milyon TL'lik teklifini onayladı. Cimbom, Volkan'ın kulübü Başakşehir'in de transfere onay vermesini bekliyor. (Sabah)