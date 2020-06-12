Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (12 Haziran 2020)
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
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Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
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FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ SOL BEK
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın olası ayrılığı durumunda Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah listede tutulurken, yönetimden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam'ı gündemine aldı. Portekizli menajer Jorge Mendez, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Cezayirli sol beki Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti. (Sabah)
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GALATASARAY'A 3 YILDIZ BİRDEN
Kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun yüksek maliyeti nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yeni arayışlara başladı. Özellikle kanatta forma giyecek isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılara 3 yıldız isim önerildi. Yönetime liste veren ise Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'Avila'ydı. Fransız menajer, şirketine bağlı yıldızları Galatasaray'a önerdi. William D'Avila'nın sarı-kırmızılı takıma önerdiği diğer isim ise Samuel Kalu. İki sezondur Bordeaux forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 22 resmi maçta oynadı. Ünlü menajerin bir diğer önerisi ise bonservisi İspanyol ekibi Levante'de olan ve Nantes'de kiralık olarak forma giyen Moses Simon. (Sabah)
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GALATASARAY'DA MUTLU SON YAKIN
Transferde maliyeti uygun ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu. Sarı Kırmızılı ekip, Anderlecht ve Club Brügge'ün de kadrosuna katmak istediği Sao Paulo forması giyen Fabinho transferinde sona yaklaştı. (Fanatik)
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BOATENG KENDİ KADERİNİ BELİRLEYECEK
Beşiktaş, 1.750 milyon Euro’luk maaşı yüzünden kendisine soğuk baksa da Beşiktaş’ta kalmak isteyen Ganalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da gözüne girdi. Beşiktaş'ın devre arasında 350 bin Euro maaşla kiraladığı Kevin Prince Boateng gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Bunun için yapması gereken de kalan 8 maçın 6'sında 45 dakika ve üzeri forma giymesi. Zira 33 yaşındaki Ganalı'nın kontratında 10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar maddesi var. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TA KEVIN BUA SESLERİ
Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi. Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti. Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.
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RYAN BABEL GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Galatasaray'ın kabusu Ryan Babel'de son dakika gelişmesi. Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Babel, aldığı paranın altında kalmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızı ekibe geri döneceğini açıkladı.
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KİRALIK PLANI
üper Lig'in 27 Temmuz'da sona ermesiyle beraber takımlarda yeni oyuncuları transfer ederek kadrosuna dahil etmeye başlayacak. Bazı takımlar sezon başında geçici olarak kiraladıkları oyuncuları kadrolarına katacakken, bazı takımlarsa kiralık olarak geri dönecek oyuncuları satarak gelir elde etmeye çalışacak. Galatasaray'ın sezon sonunda takıma geri döneceği belirtilen Mbaye Diagne - Ryan Babel ve Maicon üçlüsünü satarak en az 10 Milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi amaçladığı biliniyor.
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GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE ÇALIM
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, Olympiakos'la sözleşmesi sona ermek üzere olan Elabdellaoui'yi gündemine aldı. Fenerbahçe'nin de listesine girdiği öğrenilen 28 yaşındaki Norveçli sağ bek için Galatasaray hızlı davrandı. Premier Lig'den beklediği teklifi alamayan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
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COMOLLI, ZANKA, FREY VE ZAJC'I İSTİYOR
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından göreve getirdiği Damien Comolli, yaklaşık 1.5 sezon sürdürdüğü sportif direktörlük koltuğundan alınmıştı. Toulouse'un başına geçecek olan Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'den Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.