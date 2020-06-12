Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (12 Haziran 2020)

BOATENG KENDİ KADERİNİ BELİRLEYECEK Beşiktaş, 1.750 milyon Euro’luk maaşı yüzünden kendisine soğuk baksa da Beşiktaş’ta kalmak isteyen Ganalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da gözüne girdi. Beşiktaş'ın devre arasında 350 bin Euro maaşla kiraladığı Kevin Prince Boateng gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Bunun için yapması gereken de kalan 8 maçın 6'sında 45 dakika ve üzeri forma giymesi. Zira 33 yaşındaki Ganalı'nın kontratında 10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar maddesi var. (Sabah)