Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2021-2022 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi için geri sayım!
Transfer döneminin biteceği tarih gündemde yer almayı sürdürüyor. Süper Lig'de 2021 2022 sezonu açılışı son şampiyon Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçıyla başlarken, gözler yaz transfer sezonunun kapanış tarihine çevrildi. Transfer günlüğünde dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlamak için görüşmelere son sürat devam eden profesyonel kulüpler çalışmalarını eylül ayına kadar sürdürecek. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, 2021 2022 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre tamamlanacak. Açıklamaya göre 2021 transfer dönemi 8 Eylül'de bitecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayacak. Kulüpler ilk transfer döneminin biteceği tarihe kadar anlaşma imzalayabilecekler.
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.
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İLK HAFTANIN KALAN MAÇLARI
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor