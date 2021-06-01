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Spor Arena
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 16:47 | 

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

2021-2022 yaz transfer döneminin hangi tarihte başlayıp biteceğini merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamalara odaklanan pek çok kişi, transfer sezonunun başlangıcı için resmi tarih bilgisi sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?

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1

"Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusu futbolseverler tarafından büyük merakla sorgulanıyor. Süper Lig 2021-2022 sezonu transferleri başlangıcı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişe başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

3

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..

4

TFF transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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