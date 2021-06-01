Transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

"Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusu futbolseverler tarafından büyük merakla sorgulanıyor. Süper Lig 2021-2022 sezonu transferleri başlangıcı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişe başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...