Trabzonspor'un eski futbolcusunda corona virüs çıktı! Spor dünyası şokta...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor dünyasına sıçradı. Bazı futbolcular ve basketbolcular başta olmak üzere birçok sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Trabzonspor'da 2016-17 sezonunda forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyun-jun Suk, Fransa'da corona virüse yakalandı.
2
Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
3
Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen futbolcuda corona virüs tespit edildi. Güney Koreli futbolcunun bir süredir rahatsızlığı olduğu ve ardından yapılan testler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı belirtildi. Troyes kulübü, bu vakanın ardından tesislerdeki çalışmaları tamamen durdurdu.
4
Hyun-jun Suk, Fransa'da corona virüs teşhisi koyulan ilk futbolcu oldu.
5
Geçtiğimiz günlerde de Kylian Mbappe yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle corona virüs testi yaptırmış, sonuç negatif çıkmıştı.
6
2016-17 sezonunda Porto'dan büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer olan Hyun-jun Suk, Türkiye'de 17 maça çıkarken 1 gol atmıştı...
7
Corona virüs teşhisi koyulan ilk futbolcu Suk değil... Spor dünyasının derinden sarsan corona virüsü vakalarını sizler için derledik. Corona virüs, sporcuları işte böyle etkiledi...
8
TIMO HUBERS (HANNOVER96)
Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
9
NURNBERG ŞOKTA
Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.
10
MIKEL ARTETA (ARSENAL)
Arsenal'da Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Brighton & Hove Albion, Arsenal ile cumartesi günü oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.
11
EVERTON KARANTİNADA
Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.
12
CALLUM HUDSON - ODOI (CHELSEA)
Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.
13
DANIELE RUGANI (JUVENTUS)
Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi
14
BENJAMIN MENDY (MANCHESTER CİTY)
Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.
15
ARTUR BORUC (BOURNEMOUTH)
Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.
16
MANOLO GABBIADINI(SAMPDORIA)
Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.
17
LEICESTER CITY'DEN 3 FUTBOLCU
Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
18
ANGEL MARTIN ORTEGA (LEGANES)
La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu
19
DONOVAN MITCHELL(UTAH JAZZ)
Mitchell, “Testlerimin pozitif gelmesinin ardından bana ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz bu durumun ciddiyetini kavrıyoruz ve umuyorum ki insanlar kendilerinin ve çevrelerindeki kişilerin sağlığı hakkında sorumluluk sahibi olup kendilerini eğitmeye devam ederler. Oklahoma’daki yetkililere tüm takımımızı testlerden geçirdikleri için, Utah Jazz bünyesindeki herkese de büyük destekçi oldukları için teşekkür ediyorum. Tıbbi ekibimizin tavsiyelerini dinleyip, yardımımıza ihtiyacı olan tanıdıklarımız için beraber olmayı umut ediyorum.” dedi.
20
RUDY GOBERT(UTAH JAZZ)
Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Gobert, teşhis konduktan sonra korku, endişe ve kaygı duygularını hissettiğini söylerken tehlikeye attığı herkes için özür diledi. Enfekte olduğunu bilmediğini; dikkatsiz ve mazereti olmadığını belirtti.
21
TREY THOMPKINS(REAL MADRID)
Thompkins, "Bana iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederim. Harika hissediyorum ve şu anda bu virüsü atlatmayı bekliyorum. Gönderdiğiniz mesajların benim için anlamı çok büyük." şeklinde konuştu.
22
RONALDO KARANTİNAYA ALINDI
Juventus Kulübü, Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Madeira'daki evinde tedbir amaçlı karantinaya alınmasına karar verdi. Portekizli futbolcu, tehdit geçene kadar İtalya'ya dönmeyeceğini yönetime iletmişti.
23
JANNES HORN (HANNOVER96)
İki futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Hannover 96, bu alanda salgından en fazla etkilenen kulüp konumunda.
24
HANNOVER 96'DA ÜÇÜNCÜ İSİM Mİ VAR?
Hannover 96, Timo Hübers'in ardından Jannes Horn ve ismi açıklanmayan bir başka oyuncuda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bundesliga 2 ekibi, 14 gün boyunca tüm oyuncularını ev karantinasına alacak ve bu süreçte oynayacağı tüm maçların ertelenmesini talep edecek.
25
MAURICIO GOMES DE MATTOS (FLAMENGO)
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. 1 Mart'ta oynanan Real Madrid - Barcelona maçı için İspanya'ya giden Mattos, Florentino Perez'in özel misafiri olmuştu.
26
OMAR COLLEY
Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.
27
ALBIN EKDAL
28
LA GUMINA
29
MORTEN THORSBY
30
DUSAN VLAHLOVIC(FIORENTINA)
Fiorentina'nın 20 yaşındaki golcüsü Dusan Vlahovic'in koronavirüs testleri pozitif çıktı.
31
LUCA KİLİAN(PADERBORN)
Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı. Kilian, Bundesliga'da koronavirüs kapan ilk oyuncu oldu.