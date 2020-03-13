Trabzonspor'un eski futbolcusunda corona virüs çıktı! Spor dünyası şokta...

DANIELE RUGANI (JUVENTUS) Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi