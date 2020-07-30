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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 00:46,

Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kaldırdı!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda muhteşem görüntüler...

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

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Futbolcular ile teknik heyet, tribünde bulunan yöneticilerle karşılıklı tezahürat yaptı.

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Saha kenarında düzenlenen ödül töreninde önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri verilirken, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Aytemiz Alanyaspor, ardından da şampiyon Trabzonspor'un teknik heyet ve futbolcularına madalyalarını aldı.

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Trabzonsporlu futbolcular Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, alandaki kürsüde bulunan kupayı alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Bordo-mavililer, birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

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Büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.

8Finalin en değerlisi Abdülkadir Ömür
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Finalin en değerlisi Abdülkadir Ömür

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür oldu. Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Abdülkadir Ömür, maçı takip eden basın mensuplarının oylarıyla en değerli oyuncu seçildi.

99. kupa
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9. kupa

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

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Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

11Beşiktaşı yakaladı
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Beşiktaş'ı yakaladı

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.

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Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

13Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında
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Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

14İşte Trabzonsporun kupa coşkusundan kareler
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İşte Trabzonspor'un kupa coşkusundan kareler

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