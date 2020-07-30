Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kaldırdı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Aytemiz Alanyaspor, ardından da şampiyon Trabzonspor'un teknik heyet ve futbolcularına madalyalarını aldı.