Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı anlattı! 'Oradan sağ çıktığımız için şanslıyız'

"DUYGULAR DİPTE YA DA TEPEDE YAŞANIYOR, AYIRT EDEMİYORUM" Avcı, yörenin insanlarının aslında birbirine çok yakın olduğunu belirterek, şöyle devam etti: İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum.