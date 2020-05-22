Toplantıda o teklifi yapan 7 takım ve yayıncı kuruluşla ilgili bomba dedikodu!

'GEREKÇENİZ NEDİR ARKADAŞLAR' DİYE SORAN OLDU MU Böyle bir talebin sağlıkla ne ilgisi vardır? Merak ediyorum... Acaba bu önergeyi veren kulüplere biri de o toplantıda ‘Peki, gerekçeniz ne arkadaşlar?’ diye sordu mu? Öyle ya... “Acaba pandemi konusunda diğer 11 takımdan bu 7 takımı ayıran fark nedir” diye? Belki de bu kulüplerin gerekçeleri, bağışıklık sistemi ‘zayıf insanlara’ etkisi yüksek olan bu virüsün küme düşme korkusu yaşayan ‘zayıf takımlarda’ da etkili olabileceği varsayımlarıdır! ‘Zayıf’ oldukları için belki de diğerlerine oranla kendilerini risk grubunda görmüş olmalarındandır. Ne dersiniz?