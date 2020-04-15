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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 10:13,

Tiger Woods'un muhteşem karantina evi ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, corona virüs (koronavirüs) sebebiyle kendisini muhteşem evinde karantina altına aldı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Woods'un evinin değeri ise dudak uçuklatıyor...

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Tarihin en iyi sporcularından biri olarak kabul edilen Tiger Woods yine gündemde...

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Sporculuğu kadar imza attığı skandallarla da anılan Tiger Woods, 2009 yılında eşi Elin Nordergen'i aldattığı ortaya çıkınca tüm sponsorlarını kaybetmişti.

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Çift 1 yıl sonra ise evliliklerine noktayı koymuştu.

4SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

SEVGİLİSİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Ünlü golfçü 2017 yılında ise bu kez sevgilisi Kristin Smith'i aldatmıştı.

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Smith'e bu olaylar hakkında konuşmaması için para veren Woods, eski sevgilisini uygunsuz fotoğraflarını internete sızdırmakla tehdit etmişti.

6DEĞERİ 41 MİLYON POUND

DEĞERİ 41 MİLYON POUND

Şimdilerde daha sakin bir hayat süren Tiger Woods, Augusta National Turnuvası'nın Kasım ayına ertelenmesiyle kendisini 41 milyon Pound değerindeki evinde karantina altına aldı.

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Florida'nın Jupiter Adası'ndaki bu muhteşem arazide 100 metrelik havuzun yanı sıra açık basketbol sahası ve tenis kortu da bulunuyor.

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Ayrıca devasa bir golf sahası bulunan arazide 3300 ve 6400 metre kare büyüklüğünde iki ayrı ev var.

9OKSİJEN TERAPİSİ ODASI BİLE VAR

OKSİJEN TERAPİSİ ODASI BİLE VAR

Woods'un evlerinde medya odası, şarap mahzeni, asansör, misafirhane, garaj ve birinci sınıf bir spor salonu da mevcut... Ayrıca tekneleri için de geniş bir demirleme yeri var.

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Hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü golfçü, evine oksijen terapisi odası, oyun odası ve sinema odası da yaptırmış...

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Tiger Woods, eşi Elin Nordergen'den ayrıldıktan sonra yaptırdığı bu evde şimdilerde sevgilisi Erica Herman ile zamanın tadını çıkarıyor.

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900 kişinin yaşadığı Jupiter Adası'nda Woods'un kendi ismini verdiği bir restoranı da bulunuyor.

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