Teröristlerin kan donduran planı ortaya çıktı: "Nou Camp'ı havaya uçuracaktık"

İspanya Ulusal Mahkemesi, 2017 yılında yaşanan ve 16 kişinin ölüp 140 kişinin yaralandığı iki terör saldırısıyla ilgili 2 terör örgütü üyesi Mohamed Houli ve Idriss Oukabir ile saldırıları hazırlamakla suçlanan sözde işbirlikçi Said Ben Iazza'nın yargılanmasına devam etti.