Teröristlerin kan donduran planı ortaya çıktı: "Nou Camp'ı havaya uçuracaktık"
2017 yılında Barcelona'da gerçekleştirilen saldırıları düzenleyen teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı.
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Spor Arena Dış Haberler - 2017 yılının Ağustos ayında Barcelona'daki saldırıları gerçekleştiren DAEŞ'in Ripoll isimli hücresinin kan donduran bir planı daha ortaya çıktı.
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İspanya Ulusal Mahkemesi, 2017 yılında yaşanan ve 16 kişinin ölüp 140 kişinin yaralandığı iki terör saldırısıyla ilgili 2 terör örgütü üyesi Mohamed Houli ve Idriss Oukabir ile saldırıları hazırlamakla suçlanan sözde işbirlikçi Said Ben Iazza'nın yargılanmasına devam etti.
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İspanyol polisinin açıklamasına göre, teröristler Barcelona'ya 200 kilometre uzaklıktaki Alcanar kentindeki bir evde patlayıcı imal ederken patlama olmuştu.
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MİNİBÜSLE CADDEYE DALDILAR
Planları bozulan teröristler, minibüs kiralayarak Barcelona'nın en işlek caddelerinden biri olan Las Ramblas'ta kaldırıma çıkarak yayaların arasına girdi.
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Caddede yaklaşık 500 metre ilerleyen minibüs bir gazete standına çarparak durmuş, görgü tanıkları ise minibüsün mümkün olduğunca fazla sayıda insana çarpmak için zigzaglar çizerek ilerlediğini belirtti.
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İlk olayın ardından yine Barcelona'da teröristler bir saldırı daha düzenlemiş ve 1 polis memuru ve 6 sivili araçla ezdikleri belirtilmişti.
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5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Barcelona'daki terör saldırısının hazırlayıcıları oldukları ileri sürülen 5 terörist, 18 Ağustos günü sabaha karşı güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonrasında öldürülmüştü.
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"EVDE PATLAMA OLUNCA SALDIRILAR HIZLANDIRILDI"
Mahkemede konuşan işbirlikçi Said Ben Iazza, 16 Ağustos'ta Alcanar kentindeki bir evde yaşanan patlama nedeniyle terörist saldırıların hızlandırıldığını duyurdu.
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"NOU CAMP'I HAVAYA UÇURACAKTIK"
Iazza, asıl amaçlarının ise 20 Ağustos'ta oynanacak Barcelona-Real Betis maçında ses bombaları, patlayıcı kemerler ve el bombaları ile Nou Camp'ı havaya uçurmak olduğunu söyledi.
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MAÇ GÜNÜ KEŞİF YAPMIŞLAR
Soruşturmada elde edilen verilere göre teröristler Nou Camp hakkında kapsamlı bilgiler toplamış ve maç günlerinde stat giriş ve çıkışlarıyla ilgili keşif yaparak birçok fotoğraf çekmişlerdi.
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Teröristlerin Nou Camp dışında yine ayrıca Barcelona'daki Sagrada Familia Kilisesi'nde ve Paris'teki Eyfel Kulesi'nde de bomba patlatmayı planladıkları belirtildi.
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İspanya Ulusal Mahkemesi'nin Temmuz ayında sanıklar için 8 ila 41 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.
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Mahkemenin teröristler Mohamed Houli Chemlal'e ve Driss Oukabir'e en az 36 yıl, işbirlikçi olan Ben Said Ben Iazza'ya ise asgari 8 yıl hapis cezası vereceği belirtildi.