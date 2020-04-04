Teniste Koronavirüs (corona virüsü) kurnazlığı!

Fransa Açık oynansa da zarar edecek Tabii ki aynısı tenis sezonuna da yansıdı. Fransa Açık hemen önlemini alıp, takvimini eylül ayına taşıdı ancak yine de zarar etmekten kurtulamadı. Bu arada Toprak kortun grand slam’nin 230 milyon Pound (1 milyar 900 bin TL) zarar edeceği belirtildi.