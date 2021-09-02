Tayfun Korkut kimdir? Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut'un biyografisi

1996/97 mevsiminde eylül ve ekim aylarında üst üste geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Tayfun Korkut çok sık forma şansı bulamadı. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giydi. 2000'e kadar formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik adamların en çok kullandığı futbolculardan biri oldu. 1998'de Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.



Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydikten sonra Arif Erdem'le beraber Real Sociedad'a transfer oldu. Yabancı dil avantajından dolayı İspanya'da adaptasyon sorunu yaşamadı. Ligin ilk hafta maçı olan Racing de Santander karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Ancak 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve Aralık ayına kadar sakatlığı devam etti. Sakatlıktan döndükten sonra formayı kapan Korkut, sezonu 24 maçta 4 golle kapattı. 2002-03 sezonunda eskisi kadar şans bulmasa da millî takımdan arkadaşı Nihat Kahveci ile oynadığı sezonu lig ikincisi olarak bitirme başarısı gösterdiler.



2003-04 sezonunda bir başka La Liga ekibi Espanyol'a transfer oldu. Sezon başlarında sık sık forma şansı bulsa da sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başladı ve sezonu golsüz kapatıp, İspanya yıllarına son verdi. 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer olarak, yeniden Türkiye'ye döndü. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezon da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ndeki yarım sezonunda 13 maçta 1 gol kaydetti. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi.