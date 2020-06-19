Tahir Kum: Max Kruse'nin ayrılığı domino etkisi yaratır mı?
Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Max Kruse'nin ayrılığının ardından Türk futbolunu bekleyen büyük tehlikeyi yazdı.
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Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, büyük umutlarla geldiği sarı lacivertli kulübe olaylı şekilde veda etti.
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Sezon başında bedelsiz geldiği sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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Fenerbahçe Kulübü, söz konusu fesih kararının haksız ve mesnetsiz olduğunu belirtirken, konuyu yargıya taşıyacaklarını resmi siteden yapılan şu açıklamayla duyurdu.
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“Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. "Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.”
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Max Kruse'de kulüp cephesini dinledik... Onlara göre; fesih haksız. Peki ya futbolcu cephesi? Onlar ise “Bu bir haklı fesihtir” diyorlar.
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Gerekçeleri şu:“Alacaklara ilişkin çektiğimiz ihtarname neticesinde kulüp sadece marta kadar olan ödemeleri yapıp geri kalanla ilgili ödeme yapmamıştır. Bu, mevcut sözleşme gereği sözleşmenin oyuncu tarafından tek taraflı feshini gerektirmektedir. Ve gereği yapılmıştır.”
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DOMİNO ETKİSİ OLUR MU?
Futbolcu cephesi de “Haklıyız” diyor. Bu iş kulübün başını epey ağırtacağa benziyor. Maddi külfeti de cabası.
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FIFA talimatlarına göre oyuncuyla uzlaşma şart. Bu arada bu uzlaşma krizi sadece Kruse ile ilgili değil.
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Futbolcuların birçoğunun bir yıl öncesine dayanan alacaklarının yeni bir sözleşme ile ileri tarihe ertelenmesinin üzerine bir de oyunculardan indirim talep edilmesi krize neden olmuş.
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Oyuncular sıcak bakmamış. Bu konuda önce Emre ve sonra yönetim oyuncularla tek tek görüşmüş. Isla’nın ayrılışında da yine ödeme krizi var.
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Asıl soru: Kruse olayı Fenerbahçe’de ve ülkemizdeki diğer yabancılar için bir domino etkisi yapar mı? Aldığım duyum, yapacak gibi.