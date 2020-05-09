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GeriFutbol Tabut Dansı akımının mimarı Benjamin Aidoo konuştu! Ronaldo, Messi ve Ronaldinho itirafı!
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Spor Arena Dış Haberler | Barlas Ateşli
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 13:10,

Tabut Dansı akımının mimarı Benjamin Aidoo konuştu! Ronaldo, Messi ve Ronaldinho itirafı!

Tüm dünyayı onları konuşuyor...

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Afrika'da düzenlenen cenaze törenlerinde ettikleri danslarla fenomen haline gelen 'Coffin Dance' ekibinin lideri Benjamin Aidoo, projenin nasıl ve ne zaman hayata geçirildiğini anlattı.

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2003 yılında lisede okurken ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden kendi işini kurma hayali olduğunu belirten Aidoo, bu dönemde 5 arkadaşıyla birlikte 'Tabut Dansı' diye bir sektör oluşturduklarını söyledi.

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Videoları internette viral olmadan önce dahi yurt dışından teklifler aldıklarını ifade eden Benjamin Aidoo, zaman zaman gittikleri cenazelerde palarını almakta sıkıntı çektiklerini itiraf etti.

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Cenazelerde ağlanması yerine gülünmesi gerektiğine inanan Aidoo, kendi cenazesi hakkında ise 'muazzam bir parti olacak' diyor. Benjamin Aidoo'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

5Cenazelerde tabutla dans etme fikri nasıl çıktı
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Cenazelerde tabutla dans etme fikri nasıl çıktı?

2003 yılında liseye giderken aklıma geldi. O zamana denk kimse yapmamıştı. Kullandığımız müzik normalde cenaze yürüyüşü için çalınır ve insanlar ağlardı. Ben, insanlara seçme hakkı verdim. Böylece onları ağlamak yerine gülmek için cesaretlendirmiş oldum. Hayatta olduğumuz her an eğlenmeliyiz ve ben de bunu yapıyorum.

6Videolarının fenomen haline geldiğini ne zaman farke ettiniz
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Videolarının fenomen haline geldiğini ne zaman farke ettiniz?

Bundan yaklaşık 2-3 ay önce corona virüs salgını sebebiyle fenomen olduğumuzu fark ettim. İnsanların bizim videolarımızı izlediğini keşfettim ve küresel anlamda viral oldu. Bu durumu ilk fark eden menajerimiz oldu. Beni aradı ve röportaj istekleri olduğunu iletti.

7Yurt dışından teklifler alıyor musunuz
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Yurt dışından teklifler alıyor musunuz?

Tabii ki. Şimdiye dek yurt dışında çok cenazeye gittik. Benin ve Fildişi'nde dans ettik. Gana'da Ganalı olmayanların cenazelerine gittiğimiz de oldu. Şimdilik buradayız ancak arayız hizmetimizi kullanmak isteyen olursa herhangi bir seyahat engelimiz bulunmuyor. Pandemi biter bitmez kıtalararası da hizmet verebileceğiz.

8Böylesine zor bir dönemde insanların gülmesine vesile olduğunuz için neler hissediyorsunuz
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Böylesine zor bir dönemde insanların gülmesine vesile olduğunuz için neler hissediyorsunuz?

Yaptığım işe minnettarım ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Cezanelerinde insanları güldürmek büyük bir şükür sebebi. Ayrıca verdiğim röportajlarda da insanları evlerinde kalmaları yönünde uyarıyorum. Kısacası mutlu ve minnet doluyum.

9Bu işi yapmak isteyenler için bir kriteriniz var mı
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Bu işi yapmak isteyenler için bir kriteriniz var mı?

Tabut taşımak için fiziğinizin ve kondisyonunuzun bir önemi yok. Zayıf ya da şişman, hiç fark etmez. Size uygun bir pozisyon elbet bulunur. Boyunuz bile önemli değil.

10Gittiğiniz cenazelerde hiçbir tatsızlık yaşadınız mı
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Gittiğiniz cenazelerde hiçbir tatsızlık yaşadınız mı?

Zaman zaman tatsızlık yaşandığı oluyor. Bazı cenaze sahipleri, bu hizmetimiz için bize ödeme yapması gerektiğini anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Bunlar kıskanç ve cimri insanlar. Hizmet bedelimiz 3.5 bin dolara kadar yükselebiliyor. Bu da hakkımız. Karşılığında bir hizmet veriyoruz ve her gün prova yapıyor. Her cenazeden önce de idman yapıyoruz.

11Futbol dünyasından kimi danslarınıza davet etmek isterdiniz
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Futbol dünyasından kimi danslarınıza davet etmek isterdiniz?

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho olabilir. Bu üç isim benim favori futbolcularımın ve hepsini dansa davet etmek isterdim. Ronaldo'nun karakterini ve hayat hikayesini seviyorum. Messi ise favorim. Ronaldinho da her zaman gülmeyi becerebilen bir isim. Hepsini çok seviyorum.

12Bu isimlere rağmen Chelsea taraftarısın sanırım
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Bu isimlere rağmen Chelsea taraftarısın sanırım?

Essien'in oynadığı dönemlerden dolayı Chelsea taraftarıyım. Chelsea sempatim o dönem başladı. Şimdi daha çok siyahi oyuncu var takımlarda. Her ırktan insanların birlikte olmasını seviyorum. Büyük bir Essien hayranıydım ve onun için Chelsea taraftarı oldum.

13Herhangi bir sporu lisanslı olarak yaptınız mı
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Herhangi bir sporu lisanslı olarak yaptınız mı?

Evet, futbol oynamışlığım var. Bazı Gana takımlarında top koşturdum. Tam bir solağım. Futbol oynamayı seviyorum ancak antrenmanlardan nefret ediyorum. Takımdaki tek solak oyuncu olduğum için idmanları asardım. Sürekli antrenörümüz gelir ve beni idmana götürürdü.

14Gelecek planların neler
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Gelecek planların neler?

Öncelikli olarak ailemi geçindirmek zorundayım. Babam ben 6 yaşındayken bizi terk etti, annem yalnız. Benim ise 4 çocuğum var. Dolayısıyla iki evi geçindirmek zorundayım. 32 yaşında bir genç olarak şimdilik hayalim işimi ilerletmek. Bazı şirketlerle iş birliği yaparak projemizi büyütebilir. İstihdam sağlayarak başka insanların da evlerine ekmek götürmelerine vesile olabilirim. İnsanlar bizim için Gana'ya gelmemeli. Böyle olduğunda maliyet artıyor. Bizim her ülkede temsilciliklerimiz olmalı ve oralarda iş imkanı yaratmalıyız.

15Kendi cenazenin nasıl olacağını düşündün mü hiç
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Kendi cenazenin nasıl olacağını düşündün mü hiç?

Benim cenazem kesinlikle muazzam bir parti havasında olacak. Şimdiden bunu ön görmek kolay değil ancak arkadaşlarım o günü unutulmaz kılmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ülkedeki tüm kiliselere dans ederek gideceğimizi düşünüyorum.

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