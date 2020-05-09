Tabut Dansı akımının mimarı Benjamin Aidoo konuştu! Ronaldo, Messi ve Ronaldinho itirafı!

Gittiğiniz cenazelerde hiçbir tatsızlık yaşadınız mı? Zaman zaman tatsızlık yaşandığı oluyor. Bazı cenaze sahipleri, bu hizmetimiz için bize ödeme yapması gerektiğini anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Bunlar kıskanç ve cimri insanlar. Hizmet bedelimiz 3.5 bin dolara kadar yükselebiliyor. Bu da hakkımız. Karşılığında bir hizmet veriyoruz ve her gün prova yapıyor. Her cenazeden önce de idman yapıyoruz.