Survivor konseyinde Sercan Yıldırım bombayı patlattı! 'Cemal Can şahit, Nisa...'

Survivor üçüncü dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi.
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'İNTİKAM KONSEYİ'
Evrim, Nisa ve Sercan Yıldırım eleme için aday olurken yarışmaya intikam konseyi damga vurdu.
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TAHMİN EDİYORDUM
Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etmişti.
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Sercan Yıldırım ise "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de bir gururum ve duruşum var" sözleri konseyi karıştırmış, konseyde yaşananların detayları merak konusu olmuştu.
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KONSEYDE BU KONUYU AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM
Hatta Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini dökerek, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.
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Konseyde ilk olarak sözü almak isteyen Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;
"Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum."
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PUZZLE'I DAHİ TAMAMLAYAMADIM
"Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım."
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'CEMAL CAN ŞAHİT....'
"Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım… Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim. "
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NOTLAR CEBİMDE
"Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar."
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Daha sonra sözü alan Nisa Bölükbaşı ise, Yıldırım'ı şaşırtan bir cevap verdi.
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Nisa'nın sözleri şöyle;
"İntikam olayı bununla alakalı değildi. Son oyunlarda sürekli Cemal Can’la benim üstüme geliyordu."
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AĞLAYA AĞLAYA ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORSUNUZ
“Ağlaya ağlaya şampiyonluğa gidiyorsunuz” diyordu. Bununla ilgiliydi sözlerim.
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"Bu konuyu tekrar açtı, kendi bilir. Boşver söylemeyeceğim."
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BENDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI
Nisa, bugünün fragmanında ise konuyla ilgili, "O an gördüm ki benden nefret etmeye başladı Sebebi de ben ona karşılık vermediğim için." ifadelerini kullandı.