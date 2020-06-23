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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 00:19,

Survivor konseyinde Sercan Yıldırım bombayı patlattı! 'Cemal Can şahit, Nisa...'

Survivor'da Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasında yaşananların ilk kez bu kadar net konuşulduğu konseyde olay itiraflar...

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Survivor üçüncü dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi.    

2İNTİKAM KONSEYİ
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'İNTİKAM KONSEYİ'

Evrim, Nisa ve Sercan Yıldırım eleme için aday olurken yarışmaya intikam konseyi damga vurdu.

3TAHMİN EDİYORDUM
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TAHMİN EDİYORDUM

Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etmişti.

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Sercan Yıldırım ise "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de bir gururum ve duruşum var" sözleri konseyi karıştırmış, konseyde yaşananların detayları merak konusu olmuştu.

5KONSEYDE BU KONUYU AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM
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KONSEYDE BU KONUYU AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Hatta Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini dökerek, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.

6Konseyde ilk olarak sözü almak isteyen Sercan Yıldırımın açıklamaları şöyle;
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Konseyde ilk olarak sözü almak isteyen Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum."

7PUZZLEI DAHİ TAMAMLAYAMADIM
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PUZZLE'I DAHİ TAMAMLAYAMADIM

"Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım."

8CEMAL CAN ŞAHİT....
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'CEMAL CAN ŞAHİT....'

"Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım… Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim. "

9NOTLAR CEBİMDE
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NOTLAR CEBİMDE

"Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar."

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Daha sonra sözü alan Nisa Bölükbaşı ise, Yıldırım'ı şaşırtan bir cevap verdi.

11Nisanın sözleri şöyle;
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Nisa'nın sözleri şöyle;

"İntikam olayı bununla alakalı değildi. Son oyunlarda sürekli Cemal Can’la benim üstüme geliyordu."

12AĞLAYA AĞLAYA ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORSUNUZ
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AĞLAYA AĞLAYA ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORSUNUZ

“Ağlaya ağlaya şampiyonluğa gidiyorsunuz” diyordu. Bununla ilgiliydi sözlerim.

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"Bu konuyu tekrar açtı, kendi bilir. Boşver söylemeyeceğim."

14BENDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI
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BENDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI

Nisa, bugünün fragmanında ise konuyla ilgili, "O an gördüm ki benden nefret etmeye başladı Sebebi de ben ona karşılık vermediğim için." ifadelerini kullandı.

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AYCAN YANAÇ'TAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

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