Survivor konseyinde Sercan Yıldırım bombayı patlattı! 'Cemal Can şahit, Nisa...'

'CEMAL CAN ŞAHİT....' "Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım… Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim. "