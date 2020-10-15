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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:54 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta programı

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. haftada oynanacak nefes kesen mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre Aytemiz Alanyaspor 1. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Medipol Başakşehir ise sonuncu sırada yer alıyor. Gözler şimdi 5. hafta müsabakalarında. İşte, Süper Lig 5. hafta programı...

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Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şöyle:

317 EKİM CUMARTESİ
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17 EKİM CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

418 EKİM PAZAR
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18 EKİM PAZAR

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

519 EKİM PAZARTESİ
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19 EKİM PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge

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