Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta programı
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. haftada oynanacak nefes kesen mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre Aytemiz Alanyaspor 1. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Medipol Başakşehir ise sonuncu sırada yer alıyor. Gözler şimdi 5. hafta müsabakalarında. İşte, Süper Lig 5. hafta programı...
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Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şöyle: