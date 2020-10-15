Spor Arena Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 09:54 | 15 Ekim 2020 - 09:54

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta programı

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. haftada oynanacak nefes kesen mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?