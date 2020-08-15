Süper Lig yeni sezon tarihi: Süper Lig 2020 2021 ne zaman başlayacak? TFF takvimi duyurdu!
Süper Lig yeni sezon tarihi transfer dönemiyle beraber gündeme geldi. Eksik kadrolarına yerli ve yabancı futbolcuları alan takımlar, yeni sezon için hazırlıklarına devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 2021 Süper Lig başlangıç tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon maçları eylül ayında başlayacak. Peki, Süper Lig 2020 2021 ne zaman başlayacak? İşte, liglerin yeni sezon tarihi.
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Süper Lig yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yeni sezon takvimini duyurarak resmi açıklamada bulundu. 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi. İşte, Süper Lig maç tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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SÜPER LİG YENİ SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.
Alınan kararda şunlar ifade edildi; Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.
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2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.
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Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verdiği belirtildi.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor şampiyon olurken, TFF Yönetim Kurulunun 29 Temmuz 2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına karar verildiği kaydedildi.
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TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor doğrudan, Fatih Karagümrük ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e çıktı.
TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Serik Belediyespor, 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor ve 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımları, TFF 2. Lig'e yükseldi.