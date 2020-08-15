Süper Lig yeni sezon tarihi: Süper Lig 2020 2021 ne zaman başlayacak? TFF takvimi duyurdu!

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor doğrudan, Fatih Karagümrük ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e çıktı.



TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Serik Belediyespor, 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor ve 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımları, TFF 2. Lig'e yükseldi.