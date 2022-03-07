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Süper Lig yayın ihalesi 2022 kim aldı? Süper Lig yayın ihalesi son dakika açıklama ile sonuçlandı

#TFF#Süper Lig#Yayın İhalesi

Süper Lig yayın ihalesi son dakika açıklama ile belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesi için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) görüşmeleri karara bağlandı. TFF yayın ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada Digiturk'le anlaşma sağlanmadığını duyurdu. Yaklaşık 2 aydır süren yeni ihale sürecinde Digiturk’ün, 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 210 Süper Lig maçının yer aldığı Paket 1-A için yaptığı yıllık 810 milyon TL’lik teklifi de düşük bulan Yayın İhale Komisyonu, söz konusu firmaya, “Diğer paketler için sunduğunuz 1 milyar 295 milyon TL’yi kabul ediyoruz. 7 Mart’a kadar gelin, 3 yıllık sözleşme imzalayalım” çağrısı yapmıştı. Peki, Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

1/4Süper Lig yayın ihalesi 2022 kim aldı Süper Lig yayın ihalesi son dakika açıklama ile sonuçlandı

Yayın hakları ihalesinde son sürece girildi. Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla yayın şirketlerinden alınan teklifler 7 Mart'ta sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların Saran ile TRT'ye geçtiğini duyurdu. TFF Digiturk'le anlaşma sağlanamadığını da belirtti. TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;

2/4Süper Lig yayın ihalesi 2022 kim aldı Süper Lig yayın ihalesi son dakika açıklama ile sonuçlandı

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

3/4HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR

HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

4/4Süper Lig yayın ihalesi 2022 kim aldı Süper Lig yayın ihalesi son dakika açıklama ile sonuçlandı

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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#TFF#Süper Lig#Yayın İhalesi