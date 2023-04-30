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Süper Lig puan durumu sıralaması 2023: Derbi sonrası zirve yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanı kaç oldu? İşte 2022 2023 Süper Lig 32. hafta puan tablosu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Puan Durumu#Süper Lig Puan Sıralaması#Beşiktaş Kaçıncı Sırada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 21:36

Süper Lig puan durumu tablosu, Beşiktaş puan durumu tablosu, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı sonrası güncellendi. Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Derbi maçıyla siyah beyazlılar 3 puanı garantilerken lider Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puan farkı 3 oldu. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çık Gözler şimdi Süper Lig 32. hafta puan durumu tablosunda. Peki, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanı kaç oldu? İşte, 30 Nisan 2023 Süper Lig puan durumu sıralaması ve fikstürü.

1/4Süper Lig puan durumu sıralaması 2023: Derbi sonrası zirve yarışı Beşiktaş ve Galatasarayın puanı kaç oldu İşte 2022 2023 Süper Lig 32. hafta puan tablosu

Süper Lig'de puan tablosu 30 Nisan Pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçıyla kızıştı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-1 yendi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 65 yaptı. Galatasaray’la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu müsabakalarda 14 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı. Galatasaray ise Süper Lig puan tablosunda 70 puanla liderliğini koruyor.

2/4SÜPER LİG PUAN TABLOSU

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puan farkı 3 olurken Beşiktaş ile fark ise 5'e düştü. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıkarken Galatasaray üst üste ikinci karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de puan tablosu şöyle oldu;

3/4Süper Lig puan durumu sıralaması 2023: Derbi sonrası zirve yarışı Beşiktaş ve Galatasarayın puanı kaç oldu İşte 2022 2023 Süper Lig 32. hafta puan tablosu

28.04.2023 20:00CORENDON ALANYASPOR1 - 0HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
29.04.2023 16:00VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK0 - 1FRAPORT TAV ANTALYASPOR
29.04.2023 16:00ARABAM.COM KONYASPOR2 - 1TRABZONSPOR A.Ş.
29.04.2023 19:00MKE ANKARAGÜCÜ0 - 0KASIMPAŞA A.Ş.
29.04.2023 19:00DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 3FENERBAHÇE A.Ş.
30.04.2023YUKATEL KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30.04.2023MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ATAKAŞ HATAYSPOR
30.04.2023 19:00BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 1GALATASARAY A.Ş.

 

4/4SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan maçlar şöyle;

20:00 İstanbulspor-Giresunspor

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