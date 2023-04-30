Süper Lig puan durumu sıralaması 2023: Derbi sonrası zirve yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanı kaç oldu? İşte 2022 2023 Süper Lig 32. hafta puan tablosu

Güncelleme Tarihi:
|28.04.2023 20:00
|CORENDON ALANYASPOR
|1 - 0
|HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|29.04.2023 16:00
|VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|0 - 1
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29.04.2023 16:00
|ARABAM.COM KONYASPOR
|2 - 1
|TRABZONSPOR A.Ş.
|29.04.2023 19:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|0 - 0
|KASIMPAŞA A.Ş.
|29.04.2023 19:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1 - 3
|FENERBAHÇE A.Ş.
|30.04.2023
|YUKATEL KAYSERİSPOR
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30.04.2023
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|30.04.2023 19:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3 - 1
|GALATASARAY A.Ş.