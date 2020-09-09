Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 2021 Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri
Süper Lig yeni sezon tarihi için geri sayım devam ederken ilk haftanın maç programı gündeme geldi. Milyonlarca sporsever yeni sezonun karşılaşması için bekleyişini sürdürürken ligin başlamasına kısa süre kala, TFF Süper Lig'de ilk haftaların karşılaşma tarihlerini duyurdu. Süper Lig 1. hafta programına göre sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2020 2021 Süper Lig yeni sezon tarihi ve derbi maç tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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Transfer sezonuyla beraber kulüplerin eksik kadrolarını tamamlamak için futbolcularla yaptığı anlaşmalar devam ederken gözler Süper Lig yeni sezon tarihine çevrildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Diğer yandan 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. İşte, Süper Lig maç programı ile ilgili detaylar.
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SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı.
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SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.