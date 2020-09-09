Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 2021 Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri

Transfer sezonuyla beraber kulüplerin eksik kadrolarını tamamlamak için futbolcularla yaptığı anlaşmalar devam ederken gözler Süper Lig yeni sezon tarihine çevrildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Diğer yandan 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. İşte, Süper Lig maç programı ile ilgili detaylar.