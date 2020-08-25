Süper Lig maçları seyircili mi oynanacak? TFF'den son dakika sınırlı seyirci kararı
Maçlar seyircili mi oynanacak? sorusu Süper Lig 2020-2021 sezonu için geri sayım devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son dakika açıklama ile gündeme geldi. 11 Eylül Cuma başlayacak olan Süper Lig maçlarından önce TFF tarafından yapılan değerlendirmede, sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı duyuruldu. Diğer yandan sınırlı sayıda oynanacak maçların başlayacağı tarihi de belli oldu. İşte, TFF'den yapılan seyircili maç açıklamasının detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig 2020 2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Yeni sezon öncesinde, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda yeni düzenlemeye gidildi. Son dakika karara göre, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacak. Karar ekim ayında uygulanmaya başlanacak. İşte, alınan kararla ilgili yapılan yazılı açıklamanın tamamı.
2
Abone Ol
TFF'DEN SINIRLI SEYİRCİLİ MAÇ KARARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçların sınırlı sayıda seyircili oynanması hakkında kararını verdi.
TFF, Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.
3
Abone Ol
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.
4
Abone Ol
Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.
Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.
5
Abone Ol
SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.