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GeriFutbol Suat Kaya: 'Efecan Karaca Galatasaray'da olsaydı...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 15:52 | 

Suat Kaya: 'Efecan Karaca Galatasaray'da olsaydı...'

Efecan Karaca'yı Galatasaray'da ilk kez PAF takıma alan teknik direktör Suat Kaya, eski öğrencisiyle ilgili önemli de bir itirafta bulundu.

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1Spor Arena - Röportaj
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Spor Arena - Röportaj

A Milli Takım ve Alanyaspor'da sergilediği performansla takdir toplayan Efecan Karaca için bir övgü de Galatasaray'da kendisini PAF Takıma ilk kez alan teknik direktör Suat Kaya'dan geldi.

2ALMANYA MAÇININ YILDIZLARINDAN
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ALMANYA MAÇININ YILDIZLARINDAN

Hiç kuşkusuz Almanya maçının yıldızlarından biri Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca oldu. Mücadelesiyle ve hücum aksiyonlarındaki verimliliği ile dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu Almanların da beğenisini kazandı.

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Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuşan deneyimli antrenör Suat Kaya, eski öğrencisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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Suat Kaya'nın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde;

5Efecan Karacayı Galatasarayda PAF Takımına ilk kez siz çıkartmıştınız, bugünlerde ise Milli Takım için önemli bir oyuncu haline dönüştü gelişimini nasıl yorumlarsınız
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Efecan Karaca'yı Galatasaray'da PAF Takımı'na ilk kez siz çıkartmıştınız, bugünlerde ise Milli Takım için önemli bir oyuncu haline dönüştü gelişimini nasıl yorumlarsınız?

Sevgili Efecan cüssesi küçük ama yüreği büyük bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteriyor aslında bunu yıllardır üstüne koya koya tekrarlıyor mükemmel bir yükseliş gösteriyor devamlılığı zaten bunu gösteriyor

6Efecan altyapısından çıktığı Galatasarayda olsaydı şu anda oynayabilir miydi
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Efecan altyapısından çıktığı Galatasaray'da olsaydı şu anda oynayabilir miydi?

Tabii ki çok da rahatlıkla yetiştiği takıma hizmet eder hatta örnek bir oyuncu olur

730 yaşında olmasına rağmen 4 büyüklerden birisine transfer yapacağını düşünüyor musunuz
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30 yaşında olmasına rağmen 4 büyüklerden birisine transfer yapacağını düşünüyor musunuz?

Yaşı 30 ama büyük takımlardaki onun bölgesinde oynayan futbolcuları hep birlikte seyrediyoruz ama hepimiz Efecan diyoruz belli ki şu anda oynadığı takım ondan memnun oda olduğu yerde mutlu, Allah gönlüne göre versin büyük transfer yaparsa şaşırmam çok sevinirim.

8FLORYA, ALANYA, MİLLİ TAKIM
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FLORYA, ALANYA, MİLLİ TAKIM

Efecan Karaca 16 Kasım 1989 (29 yaşında) İstanbul Fatih doğumlu. Futbola 2001 yılında Galatasaray alt yapısında başladı. 2008 yılana kadar Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında çeşitli yaş kategorilerinde futbol oynadı. 2007 yılında kendisiyle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

9Galatasarayla sözleşmesini feshetti
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Galatasaray'la sözleşmesini feshetti

Efecan Karaca 2008 yılında kiralık olarak Gazişehir Gaziantep'e kiralık gitti. 1 sezon forma giyen oyuncu daha sonra Galatasaray ile sözleşmesini fesh etti. Galatasaray ile yollarını ayıran Efecan Karaca daha sonra sırasıyla Kartalyspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Kartalspor formaları giydi.

10Alanyasporda parladı
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Alanyaspor'da parladı

2013 yılında Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca o gün bugündür Antalya ekibinin formasını giyiyor. 2 Lig'de Alanyaspor ile şampiyon olan Efecan Karaca 1 sezon sonra 1. Lig'de de şampiyon olunca takımı ile Süper Lig'e yükseldi.

113 sezondur Süper Ligde
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3 sezondur Süper Lig'de

Alanyaspor ile 3 sezondur muhteşem bir performans ortaya koyan Efecan Karaca 2017-2018 sezonunda kariyer rekoru kırdı. Süper Lig'de 34 maça çıkan Efecan Karaca 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Efecan Karaca'nın Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor...

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Uğur Yapıcı: 'Türkiye, Almanya'nın temposuna cevap vermeyi başardı'

 A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalırken Spor Arena'dan Uğur Yapıcı, Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan maçları öncesi milli takımın Almanya performansını değerlendirdi.

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