Suat Kaya: 'Efecan Karaca Galatasaray'da olsaydı...'

Efecan Karaca'yı Galatasaray'da PAF Takımı'na ilk kez siz çıkartmıştınız, bugünlerde ise Milli Takım için önemli bir oyuncu haline dönüştü gelişimini nasıl yorumlarsınız? Sevgili Efecan cüssesi küçük ama yüreği büyük bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteriyor aslında bunu yıllardır üstüne koya koya tekrarlıyor mükemmel bir yükseliş gösteriyor devamlılığı zaten bunu gösteriyor