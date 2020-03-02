Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 08:04,
Spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçı için neler dedi?
Spor yazarları, Galatasaray'ın TT Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdüğü mücadeleyi değerlendirdi. İşte öne çıkan o yorumlar...
Uğur Meleke: Hayatta alternatifin kadar güçlüsün
Nasıl yani, oynamadıkları (ya da çok az oynadıkları) halde mi? Evet, aynen öyle. Sebebi de hayatın basit bir prensibi: Şu hayatta hangi mesleği icra ediyorsan et, alternatifin kadar güçlüsündür. Linnes, Galatasaray saflarına katıldığından beri Mariano’nun çıkışı ortada. Emre ve Adem’in muhteşem Ocak-Şubat performansları, Falcao’yu, Ömer’i, Feghouli’yi istim üstünde tutuyor.
2