Spor yazarları Galatasaray - Gençlerbirliği maçı için neler dedi?

RADAMEL FALCAO ÜZERİNE Falcao'yu Porto yıllarından beri yakından takip ediyoruz. Elbette, şu anda Porto’daki seviyesinde değil. Ancak zaten 34’ünde bir adamın, 24’üyle aynı seviyede olması pek kolay değildir. Ancak şunu biliyorum ve geldiği günden beri de söylüyorum: Falcao iyi profesyoneldir. Futbolu çok sever ve oynadığı her bir maç için yüzde yüzünü sahada bırakır. Oynadığı 5 ülkenin (İngiltere dışında) dördünde muazzamdı: Arjantin, Portekiz, İspanya ve Fransa’da. Geçmiş istatistiklerini bir kenara bırakın, son 3 sezonda Monaco ile 120 maça çıkıp 70 gol attı bu adam. 2018-19 sezonunun son 5 maçını Monaco ile eksiksiz oynadıktan sonra hiç tatil yapmadan Copa America’ya gitti. Kolombiya ile de sürekli oynadı, çeyrek final yolunda kaptanlık yaptı. Ve sonunda (sanırım) tükenmiş biçimde geldi İstanbul’a. Ve oynamak için biraz acele etti sadece. Hepsi bu. Falcao’yu beğenirsiniz/ beğenmezsiniz bu ayrı konu. Ama bildiğim bir şey var, o da bu adamın iyi profesyonel olduğu.