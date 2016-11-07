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Futbol
Haber Giriş: 07 Kasım 2016 - 16:50, /

Spor dünyasının ünlü yıldızları çocukken böyleydiler!

Spor dünyasının ünlü yıldızlarının çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız...

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1

Uğurcan Çakır

2

Vedat Muriqi

3

Olcay Şahan

4

Ömer Şişmanoğlu

5

Volkan Demirel

6

Volkan Demiral

7

Yasin Öztekin

8

Oğuzhan Özyakup

9

Mesut Özil

10

Fernando Muslera

11

Caner Erkin

12

Cengiz Ünder

13

Yusuf Yazıcı

14

Nuri Şahin

15

Selçuk İnan

16

Abdülkadir Ömür

17

Gökhan Töre

18

Tolga Zengin

19

İşte yıldız isimlerle zaman tüneli...

20

Mehmet Okur

21

Aykut Demir

22

Olcay Şahan

23

Ozan Tufan

24

Milli Takımımız ve Barcelona'nın yıldızı Arda Turan.

25

Sergen Yalçın

26

Volkan Demirel

27

Emre Mor, yetiştiği Tijnberg sokaklarında.

28

Antoine Griezmann

29

Mert Günok

30

Emre Belözoğlu

31

Yusuf Şimşek

32

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer'in çocukluğu...

33

İngiliz dev efsane Heskey...

34

Pascal Nouma - Gökhan İnler

35

Galatasaray'ın 'Pitbull'u Felipe Melo'nun küçüklük hali ve kıvırcık saçları...

36

Şimdilerin megastarı, kaslı, yakışıklı, çapkın, ateşli, yetenekli futbolcusu Cristiano Ronaldo.

37

Fransız teknik direktör Arsene Wenger.

38

Futbol dünyasına damga vurmuş ve vurmaya devam eden yıldız futbolcuların çocukluk fotoğrafları 'Yok artık!' dedirten türden...

39Paul Pogba ve Babası

Paul Pogba ve Babası

40

Zinedine Zidane

41

Wayne Rooney

42

Francesco Totti

43

Steven Gerrard

44

Lionel Messi

45

Türk ailesiyle birlikte çocukluğunu Almanya'da geçiren Mesut Özil...

46

Shevchenko

47

Zlatan Ibrahimovic çoğumuzun seyrettiği için kendini şanslı ilan ettiği özel oyunculardan biri.

48

Paolo Maldini'de değişen pek bir şey yok gibi...

49

Miroslav Stoch

50

Del Piero

51

Bu çocuk büyüdü ve bir fenomen oldu! Luiz Ronaldo.

52

David Beckham

53

Petr Cech

54

Deco

55

Ronaldinho

56

Thierry Henry

57

Alexis Sánchez

58

Luis Suárez

59

Luis Suarez'in Barcelona formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz...

60
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