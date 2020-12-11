Son Dakika | Yok artık Cengiz Ünder! Rakamlar yalan söylemez, daha iyisi yok...

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında temsilcimiz Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile AEK Atina karşı karşıya geldi. Geceye Cengiz Ünder'in şovu damga vurdu. İşte yaşananlar...
2
Abone Ol
King Power Stadium'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi Leicester City oldu. Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Lewis Barnes kaydetti. Konuk ekip ise gol sevinci yaşayamadı.
3
Abone Ol
Alınan bu sonucun ardından Leicester City, 13 puanla grubunu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. AEK Atina ise 3 puanla son sırada kaldı.
4
Abone Ol
Çağlay Söyüncü sakatlığı sebebiyle AEK Atina karşısında forma giyemezken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder bir kez daha gözlerin basını silerek kendisine hayran bıraktı.
5
Abone Ol
AEK Atina maçına kadar henüz golle tanışamayan ancak verimlilik puanları baz alındığında sürekli zirveye oynayan Cengiz Ünder, bu kez sol ayağıyla harika bir gole imza atarak geceye damga vurdu.
6
Abone Ol
Leicester City forması altında ilk golüne imza atan Cengiz Ünder, İngiliz temsilcisindeki istatistiklerini 1 gol ve 3 asiste yükseltti.
7
Abone Ol
Öte yandan Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında ilk 11'de çıktığı son 10 maçta altı gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Milli futbolcu, Roma ve Leicester formalarıyla çıktığı son 10 Avrupa maçında 4 gol ve 2 asist üretti.
8
Abone Ol
Öte yandan Cengiz Ünder, uluslarası futbol veri platformu whoscored tarafından Leicester City - AEK Atina maçının adamı seçildi.
9
Abone Ol
Whoscored tarafından 9.0 verimlilik puanı alan Cengiz Ünder, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Harvey Lewis Barnes'a 0.5 puan fark atmayı başardı.
10
Abone Ol
AEK Atina karşısında 5 kez kaleyi yoklayan Cengiz Ünder, bunların 3 tanesinde isabet buldu. Ayrıca müsabaka boyunca 60 pas yapan Cengiz Ünder, %75'lik isabet yüzdesi yakaladı.
11
Abone Ol
Genç yetenek ayrıca 8 kez çalım denediği gecede 4 kez rakiplerinden sıyrılarak bu alanda da %50'lik başarı oranı yakalamayı bildi.
12
Abone Ol
Cengiz Ünder, Leicester City'in deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından 1-0 kazanılan Zorya Luhansk müsabakasına da damga vurmayı başarmıştı.
13
Abone Ol
Genç temsilcimiz, Zorya Luhansk karşısında whoscored.com verilerine en yüksek verimlilik puanını puanını alarak göre Leicester City adına takımın en verimli oyuncusu olmayı başarmıştı. 6.94 verimlilik puanıyla mücadeleyi tamamlayan Cengiz Ünder'in ardından takımın en verimli ikinci isim ise 6.88 puan alan sol bek James Justin olmuştu.
14
Abone Ol
Zorya Luhansk karşısında toplam 38 pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 66 başarılı pas yüzdesiyle müsabakayı tamamlamıştı. Ayrıca rakip kaleyi 5 kez yoklayan Cengiz, bunlardan bir tanesinde isabet buldu ancak gol sevinci yaşayamadı. Bu maçta 6 kez çalım atmayı deneyen Cengiz Ünder, 5 kez rakiplerini geçmeye başararak bu alanda %83 gibi yüksek bir yüzde yakalamıştı.
15
Abone Ol
Braga maçında ise Whosored.com tarafından Leicester City'nin en yüksek 4. verimlilik puanını alan Cengiz Ünder, yalnızca 62 dakika sahada kalmasına rağmen 6.9 puanı hanesine yazdırmayı bilmişti.
16
Abone Ol
Mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden yalnızca 7.2 puanla Harvey Lewis Barnes (1 gol), 7.0 puanla Lukes Thomas (1 gol) ve 7.5 puanla Marc Albrighton (1 asist), milli futbolcumuzu geride bırakmayı başarmıştı.
17
Abone Ol
Cengiz Ünder'in takımına gol ya da asist katkısı sağlamamasına rağmen bu kadar yüksek verimlik puanı alması dikkatlerden kaçmamıştı. Genç yetenek, maçta gol ya asist yapmayan isimler arasında zirvede yer almıştı.
18
Abone Ol
Sporting Braga karşısında kaleyi üç kez yoklayan ve üçünde de isabet bulan Cengiz Ünder ayrıca yüksek pas isabet oranıyla da gözlerin pasını silmişti. Maçta tek pas hatası yapan Türk yıldız, karşılaşmayı %93 isabetli pas yüzdesiyle tamamlamıştı.