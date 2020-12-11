Son Dakika | Yok artık Cengiz Ünder! Rakamlar yalan söylemez, daha iyisi yok...

Zorya Luhansk karşısında toplam 38 pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 66 başarılı pas yüzdesiyle müsabakayı tamamlamıştı. Ayrıca rakip kaleyi 5 kez yoklayan Cengiz, bunlardan bir tanesinde isabet buldu ancak gol sevinci yaşayamadı. Bu maçta 6 kez çalım atmayı deneyen Cengiz Ünder, 5 kez rakiplerini geçmeye başararak bu alanda %83 gibi yüksek bir yüzde yakalamıştı.