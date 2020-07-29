Son Dakika | Yok artık Batuhan Karadeniz! Tuzlaspor'da film gibi başarı...

Bandırma'da büyük bir sempati kazanan Batuhan, yeni sezona da çok iddialı girmiş ve gollerini art arda sıralamaya başlamıştı. Bandırma'da çıktığı 14 maçta ligde 9, kupada ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, devre arası sürpriz bir şekilde ayrılık kararı ve İstanbul ekibi Tuzlaspor'un yolunu tutmuştu.