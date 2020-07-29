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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 08:14,

Son Dakika | Yok artık Batuhan Karadeniz! Tuzlaspor'da film gibi başarı...

Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından Batuhan Karadeniz'in film gibi hikayesi ortaya çıktı...

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Bandırmaspor ve Tuzlaspor, zorlu bir sezonun ardından TFF 1. Lig'e yükseldiler. Bu tarihi başarının ardında Batuhan Karadeniz ve film gibi bir hikaye yatıyor. İşte detaylar...

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2019 yılının kış transfer döneminde Bandırmaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Fethiyespor maçı ise Batuhan'ın dönüm noktası olmuştu.

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Taraftarlar, 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i de maç sonunda bağrına basmıştı.

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Bandırma'da büyük bir sempati kazanan Batuhan, yeni sezona da çok iddialı girmiş ve gollerini art arda sıralamaya başlamıştı. Bandırma'da çıktığı 14 maçta ligde 9, kupada ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, devre arası sürpriz bir şekilde ayrılık kararı ve İstanbul ekibi Tuzlaspor'un yolunu tutmuştu.

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Şu ana kadar 11 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Batuhan Karadeniz, futbol kariyerini Tuzlaspor’da sürdürüyor.

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Bandırma taraftarı, en önemli rakiplerinden olan Tuzlaspor'a gitmesi nedeniyle Batuhan'a tepki gösterirken, 29 yaşındaki oyuncu yeni takımına çabuk uyum sağladı. 8 maçta 5 gol atan Batuhan, takımını ayakta tutan isim olarak dikkat çekti.

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Coronavirüs nedeniyle iptal edilen ligi Bandırmaspor, 60 puanla şampiyon, Tuzlaspor ise 4. sırada tamamladı. Sezona Bandırmaspor'da başlayan başarılı isim, play-offlarda Tuzlaspor'u da şampiyon yapmaya niyetlendi ve amacına ulaştı.

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Antalya’da düzenlenen Play-Off maçlarında Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor'u ise 2-0 mağlup ederken goller Batuhan Karadeniz'den geldi. Finalde ise rakip, ligin en iyi takımlarından olan, İnegölspor ve Sancaktepe'yi eleyen Manisa FK oldu.

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Batuhan Karadeniz, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü atmış, 17 yaşında da Fatih Terim tarafından Milli Takım'a çağrılmıştı.

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Nefesleri kesen maçta ayakta kalan Tuzlaspor, güçlü rakibini penaltılarda 5-4 mağlup etti ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükseldi. Sezona Bandırmaspor'da başlayan, devre arası Tuzlaspor'a imza atan Batuhan'ın forma giydiği iki takımda 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

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29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi olarak ön plana çıktı. Batuhan Karadeniz'in 2019/2020 sezonunda forma giydiği Bandırmaspor ve Tuzlaspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

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Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, kısa süren Beşiktaş macerasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor formaları giydi.

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Henüz 29 yaşında olan ve film gibi kariyeri olan Batuhan'ın yeni sezonda futbol hayatını hangi takımda sürdüreceği ise şimdiden merak konusu. (Fanatik)

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