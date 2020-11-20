Son Dakika | Vedat Muriqi kontrolden çıktı, büyük kavga! İstanbul'a gelmişti...

'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?' Muriqi'nin müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.