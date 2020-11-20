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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi kontrolden çıktı, büyük kavga! İstanbul'a gelmişti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 11:43 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi kontrolden çıktı, büyük kavga! İstanbul'a gelmişti...

Sezon başında Fenerbahçe’den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi'nin son yaptığı hareket olay oldu.

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Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.

2İKİNCİ KEZ BABA OLDU
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İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Lazio'nun Kosovalı forveti Muriqi, dün ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriqi çifti, kızlarına Leyla ismini koymuştu.

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Muriqi’nin 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriqi, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

4SIK SIK İSTANBULA GELİYOR
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SIK SIK İSTANBUL'A GELİYOR

Sık sık İstanbul'a gelen ve eşinini doğumu için şu anda da İstanbul'da bulunan Vedat, İtalya kariyerinde ise zor günler yaşamaya devam ediyor.

5ANCAK İTALYADA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
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ANCAK İTALYA'DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Golcü futbolcu, uzun bir süredir yeni takımında gol atamadığı için kariyerinde zor günler geçirirken yaşadığı bu üzüntü saha içine de yansıdı.

6SİNİRLENDİREN HAREKET
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SİNİRLENDİREN HAREKET

İtalya'da da Kosovalı golcü hakkında hem basın hem de taraftarlar arasında eleştiriler başlarken bu durum Muriqi'yi de sinirlendirmişe benziyor.

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Lazio'daki performansı aksine Kosova milli takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.

8TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ
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TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETTİ

opoja.net'in haberine göre Muriqi, Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.

9BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN
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'BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?'

Muriqi'nin müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.

10BÜYÜK KAVGA ÖNLENDİ
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BÜYÜK KAVGA ÖNLENDİ

Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.

11SAKİNLEŞMEDİ, DEVAM ETTİ
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SAKİNLEŞMEDİ, DEVAM ETTİ

Arkadaşlarının araya girmesine rağmen Vedat Muriqi'nin sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de el hareketleri ile tepkisine devam ettiği açıklandı.

12VEDAT İÇİN KRİTİK MAÇ
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VEDAT İÇİN KRİTİK MAÇ

Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Muriqi'nin yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu.

13FORMASINI KAPTIRABİLİR
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FORMASINI KAPTIRABİLİR

İtalyan basını ise Vedat'ın ilk 11 için son şansının Crotone maçı olabileceğini, eğer yine Caicedo'nun girip gol atması halinde formayı takım arkadaşına kaptıracağı görüşünde.

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Muriqi'nin Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Muriqi'nin bonservis ücretini eleştirmişti.

15EN PAHALI 3. TRANSFER
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EN PAHALI 3. TRANSFER

Lazio'da sportif direktör Lotito döneminde, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.

16284 DAKİKADA 0 KATKI
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284 DAKİKADA 0 KATKI

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 284 dakika sahada kalan Muriqi, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

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