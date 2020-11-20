Son Dakika | Vedat Muriqi kontrolden çıktı, büyük kavga! İstanbul'a gelmişti...

Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.Lazio'nun Kosovalı forveti Muriqi, dün ikinci kez baba olma sevinci yaşamıştı. Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul’a gelen Muriqi çifti, kızlarına Leyla ismini koymuştu.Muriqi’nin 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriqi, eşi Edibe’yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.Sık sık İstanbul'a gelen ve eşinini doğumu için şu anda da İstanbul'da bulunan Vedat, İtalya kariyerinde ise zor günler yaşamaya devam ediyor. Golcü futbolcu, uzun bir süredir yeni takımında gol atamadığı için kariyerinde zor günler geçirirken yaşadığı bu üzüntü saha içine de yansıdı.İtalya'da da Kosovalı golcü hakkında hem basın hem de taraftarlar arasında eleştiriler başlarken bu durum Muriqi'yi de sinirlendirmişe benziyor.Lazio'daki performansı aksine Kosova milli takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.opoja.net'in haberine göre Muriqi, Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.Muriqi'nin müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı belirtildi.Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.Arkadaşlarının araya girmesine rağmen Vedat Muriqi'nin sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de el hareketleri ile tepkisine devam ettiği açıklandı.Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Muriqi'nin yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu.İtalyan basını ise Vedat'ın ilk 11 için son şansının Crotone maçı olabileceğini, eğer yine Caicedo'nun girip gol atması halinde formayı takım arkadaşına kaptıracağı görüşünde.Muriqi'nin Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Muriqi'nin bonservis ücretini eleştirmişti. Lazio'da sportif direktör Lotito döneminde, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 284 dakika sahada kalan Muriqi, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.