Son Dakika | Ümit Öztürk ve Serkan Tokat'ı apar topar İstanbul'a çağırdılar! Riva'daki yemekte çarpıcı diyalog...

İŞTE SİZE SKANDAL... Haftanın en çok tartışılan konusu Fenerbahçe-Alanyaspor maçında çalınmayan penaltı. İkincisi, Sivas’taki Clichy’nin pozisyonu. Kimilerine göre bu kararlar ‘skandal’ değil arkadaşlar. Skandal arayan Beşiktaş maçına bakacak. Düşünebiliyor musunuz, Bir hakem (Alper Ulusoy) ve Atilla Karaoğlan (VAR) atılan golü iptal ederek penaltı kararı veriyor. Komik mi komik. Nedeni; her iki ismin de ofsayt gerekçesiyle iptal ettikleri golden sonraki VAR incelemesinde Gaziantepli oyuncunun topu eliyle (bilerek) oynadığına hükmederek penaltı kararı vermesi. Eğer ortada rakibin topa bilerek bir müdahalesi varsa o zaman top rakipten geldiği için gol temiz, ofsayt değil. O zaman gol geçerli. Ama her ikisi de kuraldan bihaber olunca golü iptal edip penaltıya hükmediyor. Bu MHK’nın en büyük hatası VAR’ı da tecrübesiz kişilere teslim etmesi. Bu işler Atilla’lara, Ali’lere, Özgüç’lere kalırsa çok skandal yaşarız, bunu bilesiniz.