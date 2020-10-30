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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 08:40 | 

Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Herkes bunu konuşuyor...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı 24 maçla devam etti. Birbirinden sürpriz sonuçların çıktığı gecede Türk futbolcular çok konuşuldu.

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1UYUYANLAR ÇOK ŞEY KAÇIRDI
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UYUYANLAR ÇOK ŞEY KAÇIRDI

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 24 maça sahne oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2.haftası, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K, L grubu karşılaşmaları ve TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E, F grubu mücadeleleri ile son buldu.

2SKORU KORUYAMADIK
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SKORU KORUYAMADIK

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Sivasspor, 1-0 öne geçtiği mücadelede İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu. Sivasspor ayrıca maçı 10 kişi tamamladı.Sivasspor'un golünü Kayode atarken, Maccabi'nin golleri Biton ve Peretz'den geldi.

3ADVOCAAT DAĞILDI
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ADVOCAAT DAĞILDI

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda, Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord, De Kuip Stadı'nda Wolfsberger'i ağırladı. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Michael Liendl üstüste penaltı golleriyle Avsuturya temsilcisini 2-0 üstünlüğü taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

4FARKLI SKOR
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FARKLI SKOR

İkinci yarıda Steven Berghuis Feyenoord adına farkı 1'e indirdi ancak 60. dakikada yine Michael Liendl kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 66'da Wolfsberger bir penaltı daha kazandı. Dejan Joveljic bu penaltıyı da gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi; 1-4. Bu skorun ardından Feyenoord 1 puanda kalırken, Wolfsberger 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

5HALİS ÖZKAHYA YÖNETTİ
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HALİS ÖZKAHYA YÖNETTİ

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi. Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi. Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

6ZLATAN TARİHE GEÇTİ
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ZLATAN TARİHE GEÇTİ

Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Avrupa'nın beş büyük liginde Ağustos ayından bu yana Zlatan Ibrahimovic'ten daha fazla penaltı kaçıran bir futbolcu bulunmuyor. İsveçli yıldız, kullandığı son 5 penaltıdan 3 tanesini kaçırdı.

7HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ
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HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Tüm kulvarlarda tam 23 maçtır kaybetmeyen Milan'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı mücadelede süre alamadı.

8ZEKİ AĞLARI SARSTI
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ZEKİ AĞLARI SARSTI

H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

9ZEKİ VE YUSUF İLK 11DE, BURAK YEDEK
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ZEKİ VE YUSUF İLK 11'DE, BURAK YEDEK

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

10NAPOLİ SİFTAH YAPTI
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NAPOLİ SİFTAH YAPTI

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Napoli, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Napoli'nin Inter'den kiralık olan oyuncusu Politano 55. dakikada İtalyanları 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

11ELJİF ELMAS SÜRE ALAMADI
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ELJİF ELMAS SÜRE ALAMADI

Bu sonucun ardından iki takım da 3'er puanda kalırken İtalyan temsilcisinde gözler Eljif Elmas'ı aradı. Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Napoli'de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas süre alamadı.

12CENGİZ İLK 11DE SAHAYA ÇIKTI
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CENGİZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Atina ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Vardy ile öne geçen Leicester, 39. dakikada Choudhury ile farkı 1'ye çıkardı. AEK Atina, 48. dakikada Tankovic'in kaydettiği golle umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City, AEK Atina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Leicester City'de Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Leicester'ın puanı 6'ya yükseldi. AEK Atina ise ilk haftayı puansız kapattı.

13TOTTENHAMA SOĞUK DUŞ
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TOTTENHAM'A SOĞUK DUŞ

Gecenin sürpriz sonucu ise Belçika'dan geldi. Premier Lig devi Tottenham, Antwerp deplasmanında Lior Refaelov'un attığı gole engel olamadlı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı Instagram paylaşımıyla geceye damga vurdu.

14OTOBÜSTEN PAYLAŞTI
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OTOBÜSTEN PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam takım otobüsünden yaptığı paylaşıma, "Kötü performanslar, kötü sonuçları hak eder. Umarım bu otobüsteki herkes benim kadar üzgündür. Yarın 11'de idman var." notunu düştü.

15İSTANBULDA MAĞLUBİYET
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İSTANBUL'DA MAĞLUBİYET

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Villarreal’i ülkedeki savaş durumu nedeniyle İstanbul’da konuk etti. Mücadele, İspanya ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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