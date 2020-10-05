Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar!

İşte transfer döneminin son gününde hem Türkiye hem de Avrupa'dan biten transferler...Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'aSon olarak Belçika'da forma giyen Mirallas, Gaziantep FK'ya transfer oldu.Sözleşmesi elindeydi, Kayserispor'a transfer oldu.Palmeiras'tan Trabzonspor'aAlanyaspor'dan Çaykur Rizespor'aBeşiktaş'tan Aytemiz Alanyaspor'a (kiralık)Kızılyıldız'dan Çaykur Rizespor'aGranada'dan Çaykur Rizespor'aToulouse'dan Denizlispor'aFenerbahçe'den Zorya'ya (kiralık)PSV'den Olympiacos'a (kiralık)PAOK'tan Fenerbahçe'yeJuventus'tan Bayern Münih'ePorto'dan PSG'ye (kiralık)PSG'den Bayern Münih'eEverton'dan PSG'yeBasel'den Fenerbahçe'yeFenerbahçe'den Altınordu'yaAntalyaspor'dan Anderlecht'e (Kiralık)Denizlispor'dan Yeni Malatyaspor'aWerder Bremen'den Ajax'aRoma'dan Leipzig'e