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GeriFutbol Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 17:42 | 

Son Dakika | Transferin son gününde biten imzalar!

Transferin son gününde Türkiye ve Avrupa'da oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

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İşte transfer döneminin son gününde hem Türkiye hem de Avrupa'dan biten transferler...

2MURAT SAĞLAM
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MURAT SAĞLAM

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a

3KEVIN MIRALLAS
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KEVIN MIRALLAS

Son olarak Belçika'da forma giyen Mirallas, Gaziantep FK'ya transfer oldu.

4MANUEL FERNANDES
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MANUEL FERNANDES

Sözleşmesi elindeydi, Kayserispor'a transfer oldu.

5VITOR HUGO
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VITOR HUGO

Palmeiras'tan Trabzonspor'a

6ONUR BULUT
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ONUR BULUT

Alanyaspor'dan Çaykur Rizespor'a

7ALPAY ÇELEBİ
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ALPAY ÇELEBİ

Beşiktaş'tan Aytemiz Alanyaspor'a (kiralık)

8DUSAN JOVANCIC
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DUSAN JOVANCIC

Kızılyıldız'dan Çaykur Rizespor'a

9İSMAİL KÖYBAŞI
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İSMAİL KÖYBAŞI

Granada'dan Çaykur Rizespor'a

10MATHIEU DOSSEVI
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MATHIEU DOSSEVI

Toulouse'dan Denizlispor'a

11ALLAHYAR
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ALLAHYAR

Fenerbahçe'den Zorya'ya (kiralık)

12BRUMA
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BRUMA

PSV'den Olympiacos'a (kiralık)

13DIMITRIS PELKAS
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DIMITRIS PELKAS

PAOK'tan Fenerbahçe'ye

14DOUGLAS COSTA
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DOUGLAS COSTA

Juventus'tan Bayern Münih'e

15DANILO PEREIRA
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DANILO PEREIRA

Porto'dan PSG'ye (kiralık)

16ERIC-CHOUPO MOTING
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ERIC-CHOUPO MOTING

PSG'den Bayern Münih'e

17MOISE KEAN
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MOISE KEAN

Everton'dan PSG'ye

18KEMAL ADEMİ
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KEMAL ADEMİ

Basel'den Fenerbahçe'ye

19ERTUĞRUL ÇETİN
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ERTUĞRUL ÇETİN

Fenerbahçe'den Altınordu'ya

20PAUL MUKAIRU
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PAUL MUKAIRU

Antalyaspor'dan Anderlecht'e (Kiralık)

21OLCAY ŞAHAN
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OLCAY ŞAHAN

Denizlispor'dan Yeni Malatyaspor'a

22DAVY KLAASSEN
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DAVY KLAASSEN

Werder Bremen'den Ajax'a

23JUSTIN KLUIVERT
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JUSTIN KLUIVERT

Roma'dan Leipzig'e

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