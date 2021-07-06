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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Pereira sonrası ayrılıklar yolda! Gökhan Gönül'ün yeni takımı... Galatasaray'da Gedson müjdesi! Beşiktaş, Trabzonspor...
Son dakika transfer haberleri.. Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
2
EKUBAN - ST ETIENNE
3 senedir Bordo-Mavili formayı terleten Ekuban, ayrılığın kapısında... Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Ganalı futbolcunun en ciddi talibi St. Etienne. Geçen sezondan beri Ekuban’ı kadrosuna katmaya çalışan Fransız ekibi, yine devrede. Le10sport.com’un haberine göre, Ligue 1 temsilcisi bu transferde maksimum 4 milyon Euro seviyelerine çıkacak. Trabzonspor ’un ise 6 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. 27 yaşındaki başarılı hücumcu, sevgilisi İtalya’da yaşadığı için Serie A takımlarına öncelik verse de St. Etienne’in ilgisine de soğuk yaklaşmıyor. Bordo-Mavililer, Ekuban’ın yanı sıra Djaniny için resmi teklif bekliyor. Djaniny’ye özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin markajı bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, iki futbolcunun satışından toplam 10 milyon Euro’luk bir geliri kasaya koymayı hedefliyor. (Fanatik)
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FABIO MARTINS - FENERBAHÇE
Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor. Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti'nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe yaklaşık 1 yıldır transfer gündeminde yer alan Fabio Martins'i bitirme noktasına getirdi. Pereira da vatandaşının transferine onayı verdi. Yönetimin 27 yaşındaki Martins ile her konuda anlaştığı, Braga ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Fener'in ilk hedefi yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE ARNAUTOVIC SEFERBERLİĞİ
Teknik direktör konusunun çözülmesi ile birlikte Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi üzerinde yoğun mesai harcarken, yeni hoca Vitor Pereira, Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istediğini yönetime iletmişti. Avusturyalı golcü için tüm şartların Kanarya'nın lehine olması Ali Koç ve ekibinin iştahını kabarttı. 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesi ve Pereira'yı yakından tanıması sebebiyle Sarı Lacivertliler'e yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfer için devreye gireceği öğrenildi.
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LUUK DE JONG - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarının sürdüğü siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ve Diego Costa transferlerinde aşama kaydedildi. İki yıldız isim için de son detayları görüşen Beşiktaş için yeni bir iddia İspanyol basınından geldi. Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da bulunan ve Avrupa Şampiyonası'nda 2 maçta forma giyen Sevilla'nın Hollandalı golcüsü için Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Marca'da yer alan haberde, yıldız golcüyü kiralamak isteyen Beşiktaş, Sevilla'ya oyuncunun durumunu sordu. Luuk de Jong geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 4 gol attı. Kral Kupası'nda 7 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Luuk de Jong, tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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SERGEN YALÇIN 8 İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Yeni sezon çalışmalarına dün start veren Beşiktaş’ta 2021-22’in kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ederken takımda düşünülmeyen isimler de belli oldu. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin ile yaptığı toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayır, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi’nin kulüp bulmasını istedi. Sergen Yalçın’ın sistemine uymadıkları için bu yıl da kadroda düşünmediği Jeremain Lens, Douglas ve Tyler Boyd’un Beşiktaş’tan ayrılma niyeti yok. Geçen yıl transfer ücreti Beşiktaş Kulübü tarafından verilerek Karagümrük’e kiraya verilen Lens’in yöneticilere “Beşiktaş’ın verdiği parayı kimse önermiyor. Bu nedenle bende geleceğimi düşünmek zorundayım. 1 yıl daha beklerim” yanıt verdiği öğrenildi. Geride kalan sezonun 2. yarısını Sivas’ta geçiren Boyd’un yanı sıra 1.5 yıldır sahaya dahi çıkmayan Douglas’ın da Lens ile aynı yanıtı verdikleri ifade edildi. (Spor Arena)
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FENERBAHÇE'DEN DZEKO'YA DEV TEKLİF
Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fenerbahçe, Roma’dan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko’ya ciddi bir teklif götürdü. Bilindiği gibi Roma’yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu yılda 7.5 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna kadar beklemesi durumunda Dzeko’ya önümüzdeki sezon Roma’da kazanacağı 7.5 milyon euro’yu garanti eden 3 yıllık bir sözleşme önereceği iddia edildi. Habere göre; sarı lacivertlilerin Dzeko’ya sunduğu ödeme planında yıldız forvet ilk yıl 7.5 milyon euro sabit ücret alacak. Sonraki iki yıl ise maaşı oynadığı maç sayısına bağlı değişecek. Geçtiğimiz günlerde Roma’ya gelen ve şehirde taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan Mourinho, Edin Dzeko ile bir görüşme yapacak. Karşılıklı olarak beklentilerini birbirleriyle paylaşacak olan ikili, Dzeko’nun kulüpteki geleceğini ve Mourinho’nun planlarındaki yerini konuşacak.
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ALEX TEIXEIRA İMZAYI ATIYOR! TEK ENGEL LJAJIC
Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti. Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa "Tamam" dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier'i, sağ kanada da Ghezzal'ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor. Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic'in gitmesi şart görülüyor. (Sabah)
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GÖKHAN GÖNÜL İLE YOLLAR AYRILIYOR
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra 4 sezonluk Beşiktaş macerası yaşayan ve geçen sezon yeniden sarı lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yolların ayrılması kararı alındı. Sarı lacivertli takımla geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Gökhan Gönül ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ilgileniyor. (Spor Arena)
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: PEROTTI
Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Diego Perotti, sarı-lacivertlilerde sadece 4 maça çıkabildi ve 3 gollük katkı sağladı. 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın sakatlıktan dönecek olması ve performansının ne durumda olacağı bilinmediği için sözleşmesi feshedilebilir.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: LEMOS
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın, alınan yabancı kuralı sonrasında bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: MIHA ZAJC
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, burada 33 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Sloven yıldızın sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Zajc'ın da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: SAMATTA
1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı. 28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: ZANKA
2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanmıştı. Burada 28 maça çıkan ve 1 gol atan 31 yaşındaki stoper, ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: KEMAL ADEMI
2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ile, uygun alıcı çıkması durumunda yollar ayrılacak.
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PEREIRA SONRASI AYRILIKLAR YOLDA: TISSERAND
Fenerbahçe ile 25 maça çıkan Marcel Tisserand; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Attila Szalai'nin yanına daha üst düzey bir stoper almak isteyen sarı-lacivertliler, kaynak oluşturmak için 28 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracak.
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GEDSON'DA MUTLU SON! PSV MAÇLARINDA SAHADA...
Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Gedson'la uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızın kulübü Benfica ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri giderdi. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek olan 22 yaşındaki orta saha, PSV Eindhoven maçlarında sahada olacak. (Fanatik)
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ALIOU DIENG - GALATASARAY
Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi. Sabah'ın haberine göre; Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.
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OZAN KABAK - BAYER LEVERKUSEN
Liverpool'da veda eden ve bonservisinin bulunduğu Schalke'den ayrılması gündemde olan milli futbolcu Ozan Kabak için Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in devreye girdiği öğrenildi. Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'ın piyasa değeri 25 milyon euro.
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AYKUT KOCAMAN'DAN VISCA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Edin Visca ile ilgili olarak, "Şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin'in hem oyun gücüyle hem de insani yapısıyla aramızda olmasını tercih ederim. Kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.