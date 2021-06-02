Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Okan Buruk iddiası gündem oldu...
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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MORUTAN - GALATASARAY
Spor Arena Dış Haberler - Steaua Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Rumen futbolcu, ülkesinde verdiği röportajda, "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin?" sorusuna, "Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum." cevabını verdi. Olimpiu Morutan, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol atarken 12 de asist yaptı. Genç futbolcu tüm kulvarlarda ise 36 maça 8 gol, 15 asist sığdırdı.
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ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ
Spor Arena - Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar menajeri aracılığı ile kalmak istediğini yönetime iletti. Siyah beyazlı takıma zor bir dönemde katkıda bulunduğunu belirten Kamerunlu futbolcu, formunun zirvesinde olduğunu, kulübün maddi olarak fedakârlık yapması gerektiğini ve 2.5 milyon Euro talep ettiğini söyledi.
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FENERBAHÇE'NİN HOCA ADAYLARI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kafasındaki teknik adam profilini anlattığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Ali Koç’un sözleri üzerine gözler; Ralf Rangnick, André Villas-Boas, Jürgen Klinsmann, Marco Silva ve Bruno Labbadia gibi teknik adamlara çevrildi.
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ATIBA - BEŞİKTAŞ
Spor Arena - İsmail ER - Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, bu sezon 36 lig maçında oynayan 38 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediklerini ve 1 yıllık anlaşma yapmaya yakın olduklarını belirtti. Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile yeniden masaya oturacak ve daha yüksek bir ücretle 1 yıllık yeni kontrat önerecek.
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JOSE SOSA - FENERBAHÇE
Yeni sezonda ekonomik anlamda fazla maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe’de, Jose Sosa ile de yolların ayrılacağı öğrenilmişti. Geçen sezonun son haftalarından özellikle Emre Belözoğlu’nun gelişiyle Luiz Gustavo’nun yerine savunmanın önündeki görevini üstlenen Sosa’nın kendisine gelen teklifleri değerlendirme içine girdiği bildirilmişti. Ancak Arjantinli oyuncunun, 1 yıl kalan sözleşmesini tamamladıktan sonra Kanarya’dan ayrılmayı planladığı bilgisine ulaşıldı. Sarı-Lacivertliler’den senelik 2.3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimden gelen, “O zaman maaşında indirime git” talebine olumlu dönüş yapacağı belirtildi. Tecrübeli yıldızın, kendisine sunulacak yüzde 15-20 arasındaki indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Sosa’nın, Fenerbahçe ile Süper Lig’de şampiyonluk hayalini gerçeğe dönüştürüp, ardından ülkesindeki eski kulübü Estudiantes’e dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. (Fanatik)
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OKAN BURUK - GALATASARAY
Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in sözleşmesinin yenilemeyeceğini açıklaması ile yeni bir sürece girilirken sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, kendi ofisinde Okan Buruk'la bir araya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin, sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Buruk'un ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor. (Fotomaç)
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BENTEKE - FENERBAHÇE
Yeni sezon planlamasında forvet transferine büyük önem veren Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Premier Lig kulübü Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke, Sarı- Lacivertliler’in listesinde ilk sıralarla yer alıyor. Belçikalı yıldız için pazarlıklar devam ediyor. (Takvim)
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DIEGO COSTA - GALATASARAY
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri Jorge Mendes'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı. Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti. Jorge Mendes, 1 Ocak'ta Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da Şardan'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
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UMUT NAYİR - CAGLIARI
Geçen sezonu H.Split'te kiralık geçiren Umut Nayir için 400 bin Euro satın alma opsiyonu devreye girmedi ve Umut, Beşiktaş'a döndü. 27 yaşındaki forvet için İtalyan Cagliari nabız yokluyor.
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JOHAN MOJICA - TRABZONSPOR
Gervinho ve Bruno Peres takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, bordo-mavililerin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Elche'de forma giyen ve bonservisi Girona'da bulunan Johan Mojica ile ilgilendiğini öne sürdü.
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FATİH KURUÇUK - BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi. 23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. 4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.
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SORLOTH - TRABZONSPOR
Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak Alexander Sörloth ve Marek Hamsik ile yapılan görüşmelere odaklandı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bilgilendirdi. Abdullah Avcı'nın Alexander Sörloth ile ilgili bilgiler alırken, transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Bu transfer için beklemeye hazırım. Hatta ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.
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KENAN KARAMAN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak. Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı. Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. (NTV Spor)
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SZALAI - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye henüz EURO 2020 başlamamış olmasına rağmen teklifler gelmeye devam ediyor. Takvim'in haberine göre; daha önce kapıyı 20 milyon Euro'dan açan yönetim rakamı 25 milyon Euro'ya çıkarmış durumda. Eğer EURO 2020 sonrası 25 milyon ve üzeri bir teklif gelirse yönetim bu teklifi masaya yatıracak. Attila Szalai de İngiltere Premier Lig'den iyi bir teklif gelirse değerlendirebileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
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ONYEKURU - GALATASARAY
Sezon kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor. Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi. Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan G.Saray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor. (Sabah)
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ERSİN DESTANOĞLU - NICE
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikme, siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgili, "Fransa'dan Nice kulübü Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif etti. Yönetim, olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Sergen Hoca ile yapılacak toplantı sonrası Ersin'in geleceği belli olacak" dedi.
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KOLASINAC - GALATASARAY
İngiliz Football London, Mesut Özil'in Galatasaray'a gelmesini önerdiği Sead Kolasinac'la ilgili bir haber yaptı… Tashan Deniran-Alleyne imzalı haberde Arsenal'in bu yaz futbolcu satışından 50 milyon sterlin beklediği belirtildi. Kolasinac da satılacak oyuncular arasında yer aldı. Ancak Galatasaray'ın sadece Kolasinac ile görüştüğü, 'Arsenal'in kapısını çalmadığı' detayı da haberde yer aldı. (A Spor)
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GIAKOUMAKIS - BEŞİKTAŞ
Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren yönetimin, Georgios Giakoumakis'in de listeye alındığı öğrenildi.
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FATİH TERİM - LILLE
Galatasaray yönetiminin, tüm baskılara rağmen sözleşme yenilemek istemediği Fatih Terim, Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Şampiyon Lille'in tecrübeli bir teknik adam aradığı belirtilirken Favre'nin gelen teklifi reddettiği ancak Terim ve Thiago Motta'nın en güçlü aday olarak durmaya devam ettiği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre, Lille Başkanı Olivier Letang'ın, boşta olan Fatih Terim'le bir görüşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirildi. Bununla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'dan Panathinaikos'la da anılıyor.