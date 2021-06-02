Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Okan Buruk iddiası gündem oldu...

DIEGO COSTA - GALATASARAY Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'yu göndermek için harekete geçti. Ancak 5.5 milyon euro garanti ücreti olan Kolombiyalının ayrılmaya pek de niyeti yok. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve seçim sonrası da yönetimde kalmak isteyen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu göndermek için elinden geleni yapıyor. Geçen hafta içinde Kolombiyalının menajeri Jorge Mendes'i aradı ve 'takım bulmasını' talep etti. Mendes bunun çok kolay olmadığını, Radamel Falcao ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu ayrılığı düşünmediğini anlattı. Abdurrahim Albayrak "Ama biz ondan çok da mutlu değiliz" diye konuştu. Bunun üzerine Mendes, Amerika'dan talipleri olan Falcao'ya yeni bir takım bulmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Ünlü menajer, Beşiktaş'la da anılan Diego Costa'nın boşta olduğunu, düşünürlerse seçim sonrası görüşebileceklerini kaydetti. Jorge Mendes, 1 Ocak'ta Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki golcünün, ücretiyle ilgili de, "Bunlar ikili görüşmelerle çözülecek konular... Sorun olmaz" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da Şardan'ın başkan seçilmesi halinde Diego Costa'nın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.