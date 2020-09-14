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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Belhanda için karar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 16:15 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Belhanda için karar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacak isimleri belirledi ve çalışmalar başladı.

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Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da ayrılacak isimler için son karar verildi.

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Kadro genişliği şu anda 30 kişiye dayanan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak.

3KİRALAMA KARARI
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KİRALAMA KARARI

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir, bu sezon da başka bir takıma kiralanacak.

4BONSERVİS KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
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BONSERVİS KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Şener Özbayraklı'ya takımdan ayrılması için bonservis kolaylığı sağlanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

5TAKASI GÜNDEMDE
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TAKASI GÜNDEMDE

Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl daha bulunan ve 1 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'a ayrılması için kolaylık gösterilecek. Jimmy'nin Süper Lig'de takası girmesi de gündemde...

6SEZONU KİRALIK GEÇİRECEK
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SEZONU KİRALIK GEÇİRECEK

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Sekidika, bu sezonu Süper Lig'de başka bir takımda kiralık olarak geçirecek.

7BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
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BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray'da yeterli şansı bulmasına rağmen performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Ahmet Çalık, kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

8AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...
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AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...

Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemeyen Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verdi.

9İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ
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İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesnde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.

10BELHANDA KARARI
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BELHANDA KARARI

Sezona harika bir performansla başlayan Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan kesin olarak ayrılacak. Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan, 4 de kupa kaldıran Faslı futbolcuyu 7-10 milyon euro bandında elden çıkartacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transferin son günü 5 Ekim'e kadar masanın üstüne koyulan tüm opsiyonları değerlendirecek

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