Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim 7 ismin biletini kesti! Belhanda için karar...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacak isimleri belirledi ve çalışmalar başladı.
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Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da ayrılacak isimler için son karar verildi.
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Kadro genişliği şu anda 30 kişiye dayanan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak.
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KİRALAMA KARARI
Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir, bu sezon da başka bir takıma kiralanacak.
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BONSERVİS KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Şener Özbayraklı'ya takımdan ayrılması için bonservis kolaylığı sağlanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
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TAKASI GÜNDEMDE
Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl daha bulunan ve 1 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz'a ayrılması için kolaylık gösterilecek. Jimmy'nin Süper Lig'de takası girmesi de gündemde...
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SEZONU KİRALIK GEÇİRECEK
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Sekidika, bu sezonu Süper Lig'de başka bir takımda kiralık olarak geçirecek.
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BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray'da yeterli şansı bulmasına rağmen performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Ahmet Çalık, kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.
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AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...
Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemeyen Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verdi.
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İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesnde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.
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BELHANDA KARARI
Sezona harika bir performansla başlayan Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan kesin olarak ayrılacak. Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan, 4 de kupa kaldıran Faslı futbolcuyu 7-10 milyon euro bandında elden çıkartacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transferin son günü 5 Ekim'e kadar masanın üstüne koyulan tüm opsiyonları değerlendirecek