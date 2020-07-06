Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu'nu gönderdi, Filip Novak'ı bitiriyor! Trabzonspor, Fenerbahçe derken...

Trabzonspor'un 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.
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YİNE ŞOVUNU YAPTI
Fenerbahçe maçlarında boşu olmayan Çekyalı futbolcu, Galatasaray'a karşı da golünü attı. Novak, 70. dakikada Sosa'nın ortasında şık bir vuruşuyla topu filelere gönderdi.
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TOPLAMDA 8 GOL OLDU
Süper Lig'in forvetlerine taş çıkartan Novak gol sayısını 5'e yükseltirken; toplamda çıktığı 37 maçta 8 gol ve 1 asist ile oynadı.
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SOSA'YA SÖYLEMİŞTİM
Novak, "Arka direkte boş olacağımı Sosa'ya ilettim. Beni takip etmediklerini, bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi orta yaptı. Golden önemlisi hala bu yarışta iddialı olmamız" diye konuştu..
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DANİMARKA'DAN GELDİ
Filip Novak, 2018 yılında Danimarka'nın FC Midtjylland takımından bordo-mavili ekibe transfer olmuştu. Şimdi ise Türkiye'de transferi en merak edilen isim konumunda...
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PİYASAYI KIZIŞTIRDI
Yıldız futbolcu gelecek sezon için transfer savaşını şimdiden kızıştırdı. Öyle ki Trabzonspor'un takımda tutmak istediği Novak'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
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FENERBAHÇE BOMBASI
Bordo Mavili ekiple henüz masaya oturmayan ve sezon sonunda kontratı sona eren Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği iddia edildi.
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TERRANEO DEVREDE
İddiaya göre; transferi bitiren isim ise Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo...
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Fenerbahçe'nin eski medya sorumlularından spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yaptığı değerlendirmede aldığı duyumu paylaştı.
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Bilindiği gibi Giuliano Terraneo artık menajer olarak görev yapıyor.
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EMRE BELÖZOĞLU'NU GÖNDEREN İSİM
Aynı zamanda Fenerbahçe'ye geldiği dönem Emre Belözoğlu'nun takımdan gönderilmesine neden olan isimlerden biri. Fenerbahçe'nin o dönemli Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'na bir teklifte bulunmadığını söylemiş ve taraftarı üzen ayrılık gerçekleşmişti.
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İKNA ETTİ İDDİASI
Yazgan'ın verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti.
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1.4 MİLYON EURO
İddiaya göre; sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
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İMZA PARASI 500 BİN EURO
Buna göre Fenerbahçe, Novak'a 500 bin Euro da imza parası ödeyecek.
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Ancak bu transfer için Trabzonspor da devrede ve oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Bu noktada oyuncunun kararı belirleyici olacak.
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MERT HAKAN'IN ARDINDAN İKİNCİ FLAŞ TRANSFER
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına varmıştı.
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'İKİNCİ YARIDA DAHA GÜVENLİYDİK'
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.