Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu'nu gönderdi, Filip Novak'ı bitiriyor! Trabzonspor, Fenerbahçe derken...

SOSA'YA SÖYLEMİŞTİM Novak, "Arka direkte boş olacağımı Sosa'ya ilettim. Beni takip etmediklerini, bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi orta yaptı. Golden önemlisi hala bu yarışta iddialı olmamız" diye konuştu..