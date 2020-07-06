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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu'nu gönderdi, Filip Novak'ı bitiriyor! Trabzonspor, Fenerbahçe derken...
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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 11:33,

Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu'nu gönderdi, Filip Novak'ı bitiriyor! Trabzonspor, Fenerbahçe derken...

Trabzonspor'un golcü sol beki Filip Novak'la ilgili son dakika transfer gelişmesi...

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Trabzonspor'un 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.

2YİNE ŞOVUNU YAPTI
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YİNE ŞOVUNU YAPTI

Fenerbahçe maçlarında boşu olmayan Çekyalı futbolcu, Galatasaray'a karşı da golünü attı. Novak, 70. dakikada Sosa'nın ortasında şık bir vuruşuyla topu filelere gönderdi.

3TOPLAMDA 8 GOL OLDU
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TOPLAMDA 8 GOL OLDU

Süper Lig'in forvetlerine taş çıkartan Novak gol sayısını 5'e yükseltirken; toplamda çıktığı 37 maçta 8 gol ve 1 asist ile oynadı.

4SOSAYA SÖYLEMİŞTİM
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SOSA'YA SÖYLEMİŞTİM

Novak, "Arka direkte boş olacağımı Sosa'ya ilettim. Beni takip etmediklerini, bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi orta yaptı. Golden önemlisi hala bu yarışta iddialı olmamız" diye konuştu..

5DANİMARKADAN GELDİ
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DANİMARKA'DAN GELDİ

Filip Novak, 2018 yılında Danimarka'nın FC Midtjylland takımından bordo-mavili ekibe transfer olmuştu. Şimdi ise Türkiye'de transferi en merak edilen isim konumunda...

6PİYASAYI KIZIŞTIRDI
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PİYASAYI KIZIŞTIRDI

Yıldız futbolcu gelecek sezon için transfer savaşını şimdiden kızıştırdı. Öyle ki Trabzonspor'un takımda tutmak istediği Novak'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

7FENERBAHÇE BOMBASI
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FENERBAHÇE BOMBASI

Bordo Mavili ekiple henüz masaya oturmayan ve sezon sonunda kontratı sona eren Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği iddia edildi.

8TERRANEO DEVREDE
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TERRANEO DEVREDE

İddiaya göre; transferi bitiren isim ise Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo...

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Fenerbahçe'nin eski medya sorumlularından spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yaptığı değerlendirmede aldığı duyumu paylaştı.

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Bilindiği gibi Giuliano Terraneo artık menajer olarak görev yapıyor.

11EMRE BELÖZOĞLUNU GÖNDEREN İSİM
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EMRE BELÖZOĞLU'NU GÖNDEREN İSİM

Aynı zamanda Fenerbahçe'ye geldiği dönem Emre Belözoğlu'nun takımdan gönderilmesine neden olan isimlerden biri. Fenerbahçe'nin o dönemli Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'na bir teklifte bulunmadığını söylemiş ve taraftarı üzen ayrılık gerçekleşmişti.

12İKNA ETTİ İDDİASI
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İKNA ETTİ İDDİASI

Yazgan'ın verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti.

131.4 MİLYON EURO
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1.4 MİLYON EURO

İddiaya göre; sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

14İMZA PARASI 500 BİN EURO
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İMZA PARASI 500 BİN EURO

Buna göre Fenerbahçe, Novak'a 500 bin Euro da imza parası ödeyecek.

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Ancak bu transfer için Trabzonspor da devrede ve oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Bu noktada oyuncunun kararı belirleyici olacak.

16MERT HAKANIN ARDINDAN İKİNCİ FLAŞ TRANSFER
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MERT HAKAN'IN ARDINDAN İKİNCİ FLAŞ TRANSFER

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına varmıştı.

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'İKİNCİ YARIDA DAHA GÜVENLİYDİK'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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