Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılıyor mu? Galatasaray'da Ianis Hagi gelişmesi... Beşiktaş Batshuayi'yi bekliyor... Trabzonspor'un yeni stoperi...
Süper Lig'de yeni sezon başladı, bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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Günün öne çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin transfer haberlerini sizler için derledik.
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N'KOULOU - TRABZONSPOR
Fırtına'da stoper bölgesine takviye arayışları devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Simon Deli, menajerinin tavırları nedeniyle askıya alınmıştı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer son olarak Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmelere başladı. A Spor'un haberine göre daha önce sadece temas sağlanan oyuncuyla bu kez resmi olarak masaya oturulacak. 31 yaşındaki N'Koulou'nun yedek kalmak istemediği ve bu nedenle kararsız olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istemesine rağmen mevcut stoperler Edgar ve Hugo ikilisini mecbur kalmadıkça bozmayı düşünmediği belirtildi.
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FATİH TERİM, GEDSON VE HALİL'İ İSTEDİ
Sarı-Kırmızılılarda transfer harekatı 2 ismin üzerine yoğunlaşmış durumda. Devre arasında takıma katılıp büyük katkı veren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için temaslar sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim sezon başlamışken macera aramaya gerek olmadığını ve takımı iyi bilen bu 2 ismin alınmasıyla alışma sorunu yaşamayacaklarını belirtti. İmparator ayrıca yaşları genç olan iki oyuncunun uzun süre sarıkırmızılı formaya hizmet edebileceklerini kaydetti. Yönetimden öncelikle bu 2 isim üzerinden ilerlemelerini talep etti. Cimbom'da yöneticiler Gedson Fernandes'i kiralamak için ön görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar tıkanmıştı. Son 4 gündür ise bonservisi için pazarlıklar yeniden start aldı. Galatasaray, Benfica'nın 10 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışıyor. Aynı şekilde Halil Dervişoğlu için de Brentford 6 milyon Euro talep etti. Aslan'ın milli futbolcu için teklifi ise maksimum 4.5 milyon Euro. İngiliz temsilcisi bu rakama "Evet" derse Halil bonservisiyle gelecek, aksi halde kiralık olarak görüşmeler sürecek. Gedson Fernandes ise bonservisiyle birlikte Aslan olacak.
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ERSİN DESTANOĞLU - KAAN AYHAN / BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile... Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş, sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu. İşte bu sırada kıran kırana pazarlıklar başladı. Ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Beşiktaş cephesi Ersin Destanoğlu karşılığında Kaan Ayhan artı 2 milyon euro istedi. Bu talep de İtalyanlar tarafından kabul gördü. Kaleye Mert Günok takviyesini yapan siyah-beyazlılar, böylece Ersin konusunda manevra sağlarken, üstüne bir de yerli stoper oynatma şansı yakaladı. Alınan bilgilere göre Kaan'ın bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı kaydedildi.
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STEFANO DENSWIL - BEŞİKTAŞ
Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Brügge forması giyen Bologna'dan Stefano Denswil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi. İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberi ve Sabah'ın derlediği habere göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği açıklandı.
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SÖRLOTH - FENERBAHÇE
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adana Demirspor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için Alman basını son dakika gelişmesini duyurdu. Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe'nin gündeminde Hee Chan Hwang, Cedric Bakambu ve Alexander Sörloth yer alıyor. 3 isim için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilei umutlandıran bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Mainz ile oynayacağı maçın kadrosunda Sörloth'a yer verilmedi. Alman basını, Norveçli yıldızın artık tamamen gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım arayışlarına hız verdiğini belirtti. Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilmişti. Alman kulübü 15 milyon euro isterken, şu ana kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı. Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor. (Milliyet)
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GALATASARAY'IN IANIS HAGI TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Galatasaray'ın Glasgow Rangers ile yaptığı sürpriz transfer görüşmesi ortaya çıktı; Ianis Hagi... Adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Ianis Hagi için Glasgow ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu teklif Rangers tarafından reddedildi. 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Ianis için 11 milyon euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Sık sık Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Ianis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Bir gün babasının izinden giderek Galatasaray forması giymek" istediğini ifade etmişti. (Sabah)
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BATSHUAYI'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor. 27 yaşındaki yıldız da siyah- beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'da birlikte forma giydiği N'Koudou ile Rize maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi. Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi. (Sabah)
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FENERBAHÇE KOLASINAC İÇİN ACELE ETMİYOR
Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldızla 3 senelik ön anlaşma yapıp beklemeye geçmişti. Arsenal, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. İngiliz ekibi, tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde. Ancak başarılı savunmacının başka talibi olmaması nedeniyle Sarı Lacivertliler bu transferde aceleci davranmıyor. 31 Ağustos’ta İngiltere dahil Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi bitecek. Türkiye’de ise 8 Eylül’e kadar devam edecek. Arsenal bu tarihe kadar ya oyuncuyu serbest bırakacak ya da senelik 5.5 milyon Euro’luk maaşını ödemek zorunda kalacak. (Fanatik)
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ANDERS DRAYER - GALATASARAY
Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında. Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor. Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, Ada'da başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı. (Sabah)
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JEROME BOATENG YÜKSEKTEN UÇTU
Beşiktaş 'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı. Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı. Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi. Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. (Sabah)
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OZAN TUFAN - WATFORD
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası TRT Spor'da yorum yapan Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'la ilgili konuştu. Ozan Tufan'da moral bozukluğu hissettiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Pereira bugünden çok iyi ders çıkarmalı. Elinde Ozan gibi hem yerli hem de takım kaptanlığına gelmiş, form tuttuğunda bayağı iyi bir oyuncu. Ozan'ı Watford'un istediğini biliyorum. Öyle bir bilgi aldım. Hoca düşünmüyorsa...Tabi ki bu Fenerbahçe Kulübü'nün bileceği iştir." dedi.