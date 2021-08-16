Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılıyor mu? Galatasaray'da Ianis Hagi gelişmesi... Beşiktaş Batshuayi'yi bekliyor... Trabzonspor'un yeni stoperi...

ERSİN DESTANOĞLU - KAAN AYHAN / BEŞİKTAŞ Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile... Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş, sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu. İşte bu sırada kıran kırana pazarlıklar başladı. Ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Beşiktaş cephesi Ersin Destanoğlu karşılığında Kaan Ayhan artı 2 milyon euro istedi. Bu talep de İtalyanlar tarafından kabul gördü. Kaleye Mert Günok takviyesini yapan siyah-beyazlılar, böylece Ersin konusunda manevra sağlarken, üstüne bir de yerli stoper oynatma şansı yakaladı. Alınan bilgilere göre Kaan'ın bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı kaydedildi.