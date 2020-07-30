Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ı uçuracak kanat! Resmen...

MERT BİTTİ, ŞİMDİ KAPIŞMA KANAT TRANSFERİ İÇİN Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti. Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...