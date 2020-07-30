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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 07:56,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ı uçuracak kanat! Resmen...

Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Şimdi ise hangi takımı giderse orayı 'uçuracak' kanat oyuncusu için transfer savaşı resmen başladı...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ve son bölümde ligden kopan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

2EMRE BELÖZOĞLU DURMUYOR
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EMRE BELÖZOĞLU DURMUYOR

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

3ONYEKURU GİDİNCE
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ONYEKURU GİDİNCE

Galatasaray'da ise Fatih Terim ve kurmayları Onyekuru'nun takımdan ayrılmasıyla bu bölgedeki açığı doldurmak için tüm mesaisini harcıyor.

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Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı.

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Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.

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MERT BİTTİ, ŞİMDİ KAPIŞMA KANAT TRANSFERİ İÇİN

Haziran ayı geldiğinde Galatasaray’ın imza parasını yatırması gerekiyordu ancak pandemi ve sezonun planlandığı gibi sona ermemesi nedeniyle yönetim bu ödemeyi etik bulmadığını iletti ve imza parası için lig bitimini işaret etti. Bu gelişme Mert Hakan cephesini memnun etmezken Fenerbahçe, Mert’in G.Saray ile anlaştığı paranın çok üzerinde bir rakam teklif etti: 10 milyon TL imza parası ve yıllık 12 milyon TL olmak üzere 4 yıllığına toplam 48 milyon TL garanti ücret...

7YILAN HİKAYESi
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YILAN HİKAYESi

Aylar önce Sivasspor camiasından tepki almasına karşın Galatasaray hesabını takipten çıkmayan Mert Hakan, Fenerbahçe ile el sıkışınca sarı kırmızılı kulübü sildi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını açtığı günden bu yana yıllardır takip ettiği Galatasaray Kulübü resmi hesabını takip listesinden çıkardı.

8ŞİMDİ HEDEF 22LİK NİJERYALI
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ŞİMDİ HEDEF 22'LİK NİJERYALI

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği bir yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

9NİJERYA BASINI: GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR
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NİJERYA BASINI: GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takım da, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüşüyordu.

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Hatta iddiaya göre; anlaşmanın yakın olduğu temasların hız kazandığı ifade ediliyordu fakat Fenerbahçe'de bu transferle ilgili son dakika hamlesi geldi.

11VE FENERBAHÇE RESMEN DEVREDE
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VE FENERBAHÇE RESMEN DEVREDE

Yakın zamanda açıklanacak teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan sarı lacivertliler Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı.

12KANATLARI UÇURACAK
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KANATLARI UÇURACAK

Fenerbahçe, yeni sezon için taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi yaptı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için yapılan görüşmeler hız kazandı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

13SAMUEL KALU KİMDİR
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SAMUEL KALU KİMDİR?

Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı.

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Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

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