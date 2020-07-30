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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ı uçuracak kanat! Resmen...
Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı. Şimdi ise hangi takımı giderse orayı 'uçuracak' kanat oyuncusu için transfer savaşı resmen başladı...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ve son bölümde ligden kopan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
EMRE BELÖZOĞLU DURMUYOR
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.
Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza “Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe’nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız” dedi.
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