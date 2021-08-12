Son dakika transfer haberi! Ersun Yanal ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Galatasaray'a bir genç isim daha! Beşiktaş'tan sürpriz hamle...

DIEGO COSTA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU Beşiktaş 'ın geçen sezondan beri transfer listesinde olan yıldız golcü Diego Costa, Brezilya'ya dönüyor. Esporte'de çıkan haberlere göre Atletico Mineiro, Diego Costa ile anlaştı. Fox Sports'un muhabirinin verdiği bilgiye göre transfer kısa sürede açıklanacak. Fox Sports'tan Vinicius Nicoletti'nin paylaştığı bilgide ise Diego Costa'nın 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Beşiktaş'ın uzun süre kadrosuna katmak için mücadele ettiği bir başka Brezilyalı yıldız Hulk'ta yine Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.