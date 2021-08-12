Son dakika transfer haberi! Ersun Yanal ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Galatasaray'a bir genç isim daha! Beşiktaş'tan sürpriz hamle...
Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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Günün öne çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve transfer haberlerini sizler için derledik.
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SÖRLOTH - MARSİLYA
Bu sezon Trabzonspor ve Fenerbahçe ile sıklıkla anılan Norveçli golcü için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın Alexander Sörloth'u satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlere başladığını aktardı. Bundesliga'da beklentileri karşılayamayan Sörloth'un yeni sezonda farklı bir maceraya atılmak istediğini babası da açıklamıştı.
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MBAPPE AYRILMAK İSTİYOR
Messi’nin PSG’ye katılmasıyla, Kylian Mbappe krizi patlak verdi. İddialara göre Fransız yıldız, ayrılmak istiyor. L’Equipe’in sunucularından Thibaud Vezirian’ın iddiasına göre; Messi ile oynamak istemeyen 22 yaşındaki futbolcu bu konudaki düşüncesini yönetime aktardı.
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LUCAS FERNANDO MARTINS - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş transferde eski hocası Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca, Alex Teixeira gündeme alındığında Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkındaki görüşlerini siyah beyazlılara iletmişti. Orta sahaya Çin ekibi Guoan'da oynayan Lucas Fernando Martins'i düşünen Beşiktaş'a yine Lucescu'dan referans geldi. Brezilyalı futbolcularla yakından ilgilenen ve birçoğunu Avrupa futboluna kazandıran Lucescu'nun, Fernando Martins ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Kendisini Brezilya döneminden bu yana tanırım. Aradığınız mevki için de ideal. Performansıyla katkı sağlayacağına, dikkat çekeceğine kefilim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Guoan'da toplam 22 maç oynayan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol attı, 2 asist üretti. (Sabah)
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LUYINDAMA AYRILMAK İSTEMİYOR
Falcao, Feghouli ve Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un gelişi sonrası Luyindama için de benzer bir karar aldı. Beklenen teklifin gelmesi durumunda satılması planlanan Kongolu ise gitmeye sıcak bakmıyor. Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi. (Fanatik)
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DIEGO COSTA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Beşiktaş 'ın geçen sezondan beri transfer listesinde olan yıldız golcü Diego Costa, Brezilya'ya dönüyor. Esporte'de çıkan haberlere göre Atletico Mineiro, Diego Costa ile anlaştı. Fox Sports'un muhabirinin verdiği bilgiye göre transfer kısa sürede açıklanacak. Fox Sports'tan Vinicius Nicoletti'nin paylaştığı bilgide ise Diego Costa'nın 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Beşiktaş'ın uzun süre kadrosuna katmak için mücadele ettiği bir başka Brezilyalı yıldız Hulk'ta yine Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.
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NZONZI KATAR YOLCUSU
Bonservisi İtalyan devi Roma'da bulunan Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Katar ekibi Al Rayyan'a transfer oluyor. 32 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymişti.
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CARLOS MANE KAYSERİSPOR'DA
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Carlos Mane’yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Mane de tamam. Yarın gece Kayseri’de" ifadelerini kullandı. Son olarak Portekiz liginden Rio Ave forması giyen Mane, 2020-2021 sezonunda çıktığı 40 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.
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BJARNASON - ADANA DEMİRSPOR
Mario Balotelli ile Younes Belhanda transferleriyle büyük yankı uyandıran Adana Demirspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lacivert mavili ekip, İzlanda futbolcunun önemli futbolcularından Birkir Bjarnason ile ilgileniyor. Adana temsilcisinin 33 yaşındaki futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenildi. Haberde ayrıca, Adana Demirspor'un İzlandalı orta saha oyuncusuna teklif yaptığı belirtildi.
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ROBERT MURIC - GALATASARAY
Galatasaray'ın gündemindeki isim HNK Rijeka forması giyen Hırvat futbolcu Robert Muric... Novi List adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Muric'i kadrosunda katmak için 1.5milyon euroyu gözden çıkardı. Haberde 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Muric'in HNK Rijeka'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. HNK Rijeka'nın Muric'ten bonservis geliri elde etmek için gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Robert Muric'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıktığı iddia edilen haberde Rijeka'nın Muric'in olası transferi sonrası alternatif olarak Zaragoza forması giyen Haris Vuckic'i transfer etmek istediği iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Robert Muric'e onay verdiği iddia ediliyor. Rijeka forması giyen 25 yaşındaki Muric'in Transfermarkt sitesindeki piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
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FENERBAHÇE VE ANTALYASPOR TRANSFER YARIŞINDA
İtalya ekibi Spezia'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın takımında düşünmediği M'Bala Nzola'nın Süper Lig 'e gelebileceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığını yazdı. Schira ayrıca bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da Nzola'ya ilgisi bulunduğundan bahsetti. Forvetin yanı sıra hücum hattının sağında ve solunda da görev yapabilen Angola asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Spezia ile çıktığı 25 Serie A maçında 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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MBAYE NIANG - BEŞİKTAŞ
Transfer döneminde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta Mbaye Niang ismi yeniden gündeme geldi. Africa Top Sports'un haberinde daha önce Porto'yla anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli Mbaye Niang transferinde Beşiktaş'ın ön plana çıktığı yazıldı. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe tarafından da istendiği belirtilen haberlere göre Niang'ın istediği ücretlerin Beşiktaş tarafından karşılanabileceği ifade ediliyor. 2019'da imza attığı Rennes'den geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan Mbaye Niang, sağ sol kanatların yanı sıra santrafor bölgesinde oynayabiliyor. Senegalli forvet geçen sezonun yarısında forma giydiği Rennes'de 9 maç 1 gol, Al Ahli'de ise 5 maçta sahaya çıkan Mbaye Niang gol veya asist üretemedi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor. (Milliyet)
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LJAJIC GİDİYOR, NAINGGOLAN GELİYOR
Siyah-beyazlıların, Alex Teixeira’nın takıma katılmasıyla birlikte iyice gözden düşen Adem Ljajic’le yolları ayırarak, Nainggolan’ı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.Orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira ile güçlendiren Beşiktaş’ın, Radja Nainggolan’la da ciddi olarak ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, Alex Teixeira’nın takıma katılmasıyla birlikte iyice gözden düşen Adem Ljajic’le yolları ayırarak, Nainggolan’ı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.Geçen sezon kiralık olarak Cagliari’de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu önceki gün Inter’le olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Boşta olan 33 yaşındaki oyuncunun, siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kartal’ın, 2 yıllık sözleşme ve senelik 4 milyon euro isteyen Nainggolan’a yıllık 2 milyon euro önerdiği savunuldu. Beşiktaş, Ljajic’in ayrılmayı kabul etmesi halinde Belçikalı oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. (Milliyet)
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MOUSSA DEMBELE - FENERBAHÇE
Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı. Yönetim, geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.