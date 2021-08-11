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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan bir bomba daha! Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi, Galatasaray'da 8 ayrılık birden, Trabzonspor'a Cornelius sonrası bir yıldız daha
Süper Lig'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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JONAS WIND - FENERBAHÇE
Danimarka basını Fenerbahçe'nin Kopenhag forması giyen Jonas Wind ile ilgilendiğini iddia etti. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jonas Wind, forvet ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor. Danimarkalı golcü geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 32 karşılaşmaa forma giyip 17 gol 8 asistle oynamıştı. Wind bu sezona da hızlı başladı ve 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
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"DAVID LUIZ TÜRKİYE'YE GİDİYOR'
Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan David Luiz'i transfer edip etmeyecekleri sorulan Benfica teknik direktörü Jorge Jesus "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen ve flaş transferler yapan Adana Demirspor ve Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anılıyor.
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LUYINDAMA SATIŞ LİSTESİNDE
Galatasaray ’ın savunmayı Victor Nelsson ile takviye etmesinin ardından 3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu: 4 milyon Euro. Danimarkalı oyuncunun transferinin ardından stoperdeki ikiliyi değiştirecek olan Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama’nın yerine artık Nelsson-Marcao ikilisine görev verecek. Kulübe yolu gözüken Luyindama ise teklif alması halinde ayrılacak. Milli takım kampında 1.5 yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü eski performansını yansıtamayan Luyindama için Belçika ve Fransa’dan kulüplerin ilgisi bulunuyor. (Hürriyet)
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PEREIRA'DAN SÜRPRİZ OZAN TUFAN KARARI
Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan. Son iki sezonda Sarı-Lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli futbolcu, hazırlık kampında Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı. Özellikle son hazırlık maçlarında Luiz Gustavo'nun yanında Miha Zajc'ı 11'de oynatan Pereira, Ozan Tufan'a genellikle 60. dakikadan sonra görev verdi. Tecrübeli teknik adamın, "İyi bir teklif gelirse Ozan'ı satalım" raporu sonrası harekete geçen yönetimin şu anda İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada olduğu öğrenildi. Ozan'ın tercihi İngiltere. Yıldız oyuncu yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer almak istediğinin etkili olduğu belirtildi. Ozan Tufan'ın Euro 2020'deki kötü performansı sonrası piyasası düştüğü için gelen tekliflerin şu anda yönetimi tatmin edici seviyede olmadığı belirlendi. Sarı-Lacivertliler rakamın yukarıya çekilmesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Pereira ile yıldızı barışmayan Ozan Tufan'ın da ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Yönetim, milli futbolcunun satışından gelecek parayla orta alana çift yönlü, dinamik bir isim transfer etmeyi planlıyor. (Sabah)
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GAVRANOVIC - KAYSERİSPOR
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic ile transfer için anlaştı. Mario Gavranovic'in kulübü Dinamo Zagreb'le de transfer için el sıkışıldığı vurgulandı. Kayserispor'un Mario Gavranovic'i Türkiye'ye davet ettiği belirtildi. 31 yaşındaki tecrübeli santrfor EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi. Gavranovic turnuvadaki tek golünü Fransa'ya karşı kaydetti.
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EMRE DEMİR - BARCELONA
İspanyol devi Barcelona, bu sezon Türk asıllı Avusturyalı genç oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı. İlk maçlarında başarılı bir performans sergileyen Yusuf, beğeni topladı. Barcelona, bir Türk oyuncuyla daha prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'un haberine göre, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç 10 numarası Emre Demir ile anlaşma sağladı. 17 yaşındaki genç futbolcu, kariyeri boyunca toplamda 31 maç Kayserispor forması giydi. Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Emre, Barcelona'ya imza atmaya oldukça yakın. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genç yıldızlarımızın transferiyle ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım." ifadelerini kullandı.
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UĞURCAN ÇAKIR - LILLE
Transfer döneminin başından beri Uğurcan Çakır ile ilgilenen Lille, bu kez ciddi şekilde masada... Kalecisi Maignan’ı yaklaşık 2 ay önce 13 milyon Euro karşılığında Milan’a satan Fransa’nın son şampiyonu, yerine bir oyuncu almadı. Kiralıktan dönen Jardim ise beklentilerin uzağında bir performans gösteriyor. Ligue 1’in ilk haftasında oynanan Metz maçı 3-3’lük skorla biterken, kalede problem yaşayan Fransız ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspor ’un kapısını çaldı. Lille’in 11 milyon Euro civarı bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenilirken, kulüpler arasında görüşmeler başladı. Daha önce Yusuf Yazıcı’yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Lille, o dönem de pazarlıklara 10-11 milyon Euro seviyelerinden başlamıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından taraflar 17.5 milyon Euro artı Edgar’ın bonservisinin yüzde 50’si karşılığında el sıkışmıştı. Lille’in Uğurcan konusundaki ısrarına göre Trabzonspor Yönetimi benzer bir fiyat artırma politikası uygulayacak. İlk etapta Milli file bekçisi için 20 milyon Euro fiyat biçen Bordo-Mavililer, farklı bonuslar, sonraki satıştan pay ve Edgar’ın bonservisinin kalan yüzde 50’lik kısmının verilmesi halinde daha düşük bir rakama inebilir. Görüşmelerin seyrine göre, yine takasta bir oyuncunun Lille’den Trabzonspor’a gelme ihtimali bulunuyor. (Fanatik)
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GALATASARAY'DA 8 AYRILIK
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. transferi Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 16'ya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, kontenjan ve maaş bütçesinde kısıntıya gitmek zorunda. Gözünden operasyon geçirecek Omar Elabdellaoui sezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak. A Takım seviyesinde görülmeyen Ozornwafor'la yollar ayrılacak. Konyaspor'a dönmeye soğuk bakan Jesse Sekidika Süper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak. Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek. Mbaye Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak. Yüksek maliyetli bir başka yıldız Ryan Babel de yol ayrımında. Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı. Luyindama için Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Kongolu stoperin durumu belirsizliğini koruyor. (Sabah)
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BATSHUAYI - BEŞİKTAŞ
Forvet transferinde Diego Costa için yoğun mesai harcayan Kartal, Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için de harekete geçti. Yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. Premier Lig ekibi Chelsea’nin yollarını ayırmayı planladığı Michy Batshuayi, menajerlerin önerisinin ardından listeye dahil edildi. 27 yaşındaki futbolcu için oyuncunun temsilcisinden maliyet raporu isteyen Kara Kartal, gelecek cevaba göre hareket planını belirleyecek. Geçen sezon Crystal Palace’ta kiralık olarak görev yapan yıldız ismin, kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunuyor. (Fanatik)
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BATSHUAYI'Yİ DE N'KOUDOU GETİRECEK
Alex Teixeira'da vatandaşı Josef faktörünü kullanan yönetim, 27 yaşındaki golcüyü ikna için de Marsilya'dan takım arkadaşı Kevin N'Koudou'yu devreye sokacak. Futbolcu ikna edilip, Chelsea karşısına daha güçlü bir şekilde çıkılacak. Yönetimin Belçikalı santrfor için harekete geçmesi, siyah-beyazlı renklere gönül verenleri heyecanlandırdı. Alex Teixeira'da olduğu gibi 27 yaşındaki golcü de sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.
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NAINGGOLAN - BEŞİKTAŞ
Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira’nın transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, şimdi de gözünü Radja Nainggolan’a dikti. İnter’le sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki 10 numaranın transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Belçika basınından Gazet van Antwerpen, İnter ile yollarını ayıran tecrübeli 10 numara için Kartal’ın 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 2.4 milyon Euro maaş ile 800 bin Euro’ya varan bonus önerdiğini duyurdu. Eşi Claudia ve çocuklarıyla Cagliari’de yaşayan, geçen sezon da Cagliari’de forma giyen Nainggolan’a siyah beyazlıların, Sardunya ekibinin teklif ettiğinden çok daha fazla maaş önerdiği, bu noktada Beşiktaş’ın yarışta önde olduğu aktarıldı. Transferin olumlu ilerlediği bildirildi. (Hürriyet)
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KOCAMAN'DAN MERT GÜNOK AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Mert Günok'la ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, "Mert Günok kadroda olduğu sürece ona ana kaleciymiş gibi davranacağım. Ancak öbür taraftan ilgilenen kulüpler olduğunu biliyorum. Şartlar itibariyle herkesin mutlu olabileceği bir sonuç, benim kabul edeceğim durumdur" diyerek transfer durumunu değerlendirdi. (Fanatik)
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SIMON DELI - TRABZONSPOR
Cornelius’u kadrosuna kattıktan sonra stoper transferine yoğunlaşan Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli’nin peşinde. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı anılan 29 yaşındaki savunmacı için kulübü Brugge’e resmi teklif yapıldı. Oyuncu cephesiyle de görüşmeler bir süredir devam ediyor. 1.92 boyundaki solak stoperin Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Slavia Prag’da kiralık olarak geçiren Fildişili oyuncunun kulübüyle 1 senelik kontratı kaldı. Bu nedenle bonservis maliyeti yüksek değil. En az Vitor Hugo ve Edgar kadar kaliteli bir stoper olarak gösterilen Simon Deli, kariyeri boyunca 16 kez Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını terletti. Son sezonunda 33 resmi karşılaşmada görev yapan Deli’nin yanı sıra Kouyate ve N’Koulou gibi isimler listede yer alıyor. (Fanatik)