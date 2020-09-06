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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth için Avrupa'da transfer çılgınlığı! Bir dünya devi daha talip...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 19:32 | 

Son Dakika | Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth için Avrupa'da transfer çılgınlığı! Bir dünya devi daha talip...

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth için flaş gelişmeyi duyurdular.

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Trabzonspor'da bu sezon kalıp kalmayacağı merak konusu olan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli yıldızın talipleri her geçen gün artıyor.

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Sörloth'u elinden tutup oynatma amacında olan bordo mavili ekip, yüksek bedellere ulaşılmadıkça hiçbir takımla masaya oturmama kararı almıştı.

4PAZARLIKLAR BAŞLAMIŞTI
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PAZARLIKLAR BAŞLAMIŞTI

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Norveçli golcüyü transfer listesine almış ve Trabzonspor ile pazarlıklara başlamıştı.

5HOCASI DA DUYURMUŞTU
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HOCASI DA DUYURMUŞTU

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezon çok fazla gol attı. Bu istatistiklerini Bundesliga'da da tekrarlayabilirse bu muhteşem olur"

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Sörloth dışında diğer adaylara da bakıyoruz. Ancak, sonuçta listemizde 50 oyuncu falan yok. Bu koşullar altında Sörloth'un diğer adaylara göre biraz daha pahalı olmasının nedeni de bu" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Alman basınında BILD, Leipzig'in Trabzonspor'un talep ettiği 20 milyon euroluk bonservis ücretini yüksek bulduğunu yazmıştı.

8DEV KULÜPLER HAREKETE GEÇTİ
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DEV KULÜPLER HAREKETE GEÇTİ

Foot-Sur sitesinden yer alan habere göre; Lyon, Moussa Dembélé'nin takımdan ayrılması durumunda Fırtına'nın forveti Alexander Sörloth'un Fransız golcünün yerini alabileceğini iddia etti.

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Haberde, Dembele'yi birçok takımın transfer listesine aldığı ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

10LUIS SUAREZİN YERİNE...
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LUIS SUAREZ'İN YERİNE...

İngiltere Premier Lig ekipleri ve La Liga'dan Barcelona'nın Luis Suarez'in yerine Dembele'yi düşündüğü vurgulandı.

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Norveçli santrfor, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

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Trabzonspor'un Sörloth transferi için bonuslarla birlikte 26 milyon euro talep ettiği biliniyor.

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