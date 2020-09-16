Son Dakika | Trabzonspor'da Sörloth transferinde flaş gelişme! Erling Haaland açıkladı
Eddie Newton, Ahmet Ağaoğlu ve Sörloth'un menajerinin ardından Haaland da konuştu...
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SÖRLOTH'TA BİLİNMEZLİK DEVAM EDİYOR...
Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor. Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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NOTER TESPİTİ YAPILDI
Bordo mavili ekip, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair resmi bir açıklama yapmış ve kendisinin şehre dönmediğini doğrulamıştı. Trabzonspor ayrıca Alexander Sörloth hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
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MENAJERİ İLK KEZ KONUŞTU
Bu açıklamanın ardından yıldız oyuncunun menajeri Mike Kjolo sessizliğini bozarak ilk kez konuşmuştu. Kjolo, Oyuncusunun Crystal Palace tarafından iki kez kiralanmasının (Gent & Trabzonspor) ardından İngiliz ekibine karşı bir intikam duygusu besleyip beslemediği sorusuna yanıt vermişti.
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İNTİKAM SÖZLERİ...
"Bu sporu yapıyorsanız motivasyon kaynağınız intikam olamaz. Asıl çıkış noktanız sınırlarınızı zorlamak ve ne kadar ileri gidebildiğinizi görmektir. Şunu biliyoruz ki, geçmişte yaptıklarınızdan daha hızlı mazi olan hiçbir şey yok. Önemli olan şu an ve gelecektir. Şuna eminim ki, ne Sörloth ne çevresindekiler Crystal Palace'tan intikam almak gibi bir duygu beslemiyorlar"
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NEWTON AÇIKLADI
Alexander Sörloth'un geleceğine dair son açıklama ise Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan geldi. Newton, Norveçli golcünün takımdan ayrılmaya kadar verdiğini ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemediğini beraber çalışmaya başladıktan birkaç hafta sonra fark ettiğini söyledi.
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"KALMAK İSTEMEDİĞİNİ FARK ETTİK"
"Sörloth ile bir yıl daha devam etmek istedik. Birkaç hafta beraber çalıştıktan sonra hem benim, hem başkanımızın yaptığı görüşmeler sonrasında kendisinin aslında kararını vermiş olduğunu ve burada devam etmek istemediğini fark ettik. Yalan söyleyecek değilim. Kadromuz şu an itibariyle yeterli değil ama yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal sınırlamaları işin içine kattığınızda, doğru işi yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur."
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AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un son durumu ile ilgili bugün bir açıklama yaptı. İşte Ağaoğlu'nun sözleri
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"SÖRLOTH LEIPZIG'E GİTMEK İSTİYOR"
"Sörloth ile Leipzig ve 2 takım daha ilgileniyor. Oyuncu ise Leipzig'e gitmek istiyor ancak bu sürecin dört tarafı var. Sıkıntılı bir süreç. Sörloth, 2020-2021 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon Euro'ya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şu an öyle bir şey söz konusu değil."
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"48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜRSE ÇÖZÜLÜR"
"Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth. 48 saat içinde bu konu çözülürse çözülür."
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HAALAND LEIPZIG'İ AÇIKLADI
Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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"Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak."